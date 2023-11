Doppelte Lungentransplantation: Chirurgen aus dem Nordwesten ersetzen zum ersten Mal die Lunge eines Mannes mithilfe von Brustimplantaten

CHICAGO (WLS) – Zum ersten Mal verwendeten Chirurgen in Chicago Brustimplantate und eine künstliche Lunge, um das Leben eines jungen Mannes zu retten.

Der langjährige Raucher und Dampfer benötigte die Transplantation, nachdem er an der Grippe erkrankt war.





Am Mittwochmorgen traf er die Ärzte und Krankenschwestern wieder, die die seltene Operation durchgeführt hatten.

Chirurgen aus dem Nordwesten sprechen über den Empfänger einer Doppellungentransplantation

Sein Spitzname ist jetzt „Double D“ Davey.

Ärzte von Northwestern Medicine in Streeterville sagten, dass das Dampfen und zwei schlimme Infektionen nach der Grippe die Lunge des Patienten schwer geschädigt hätten.

Deshalb setzten sie zum ersten Mal Brustimplantate ein, um ihn am Leben zu erhalten.

Davey Bauer, 34, aus St. Louis, Missouri, begann im Alter von 21 Jahren mit dem Rauchen und rauchte normalerweise eine Schachtel Zigaretten pro Tag.

Er wechselte 2014 zum Dampfen, weil er es für die bessere Alternative hielt. Er hatte Unrecht.

„Dampfen ist sehr schädlich für die Lunge. Wir wissen, dass Dampfen Lungenschäden verursachen kann“, sagte Dr. Rade Tomic vom Northwestern Medicine Canning Thoracic Institute.

Bauer hatte auch nie eine Grippeimpfung. Als er an der Grippe erkrankte, entwickelte er zwei aufeinanderfolgende Infektionen seiner Lunge, die gegen Antibiotika resistent waren.

Er wurde in ein Krankenhaus in St. Louis eingeliefert und an eine Maschine angeschlossen, um sein Herz und seine Lunge am Laufen zu halten, aber sein Zustand verschlechterte sich weiter.

Eine doppelte Lungentransplantation war seine einzige Überlebenschance.

„Es wurde ganz klar, dass Davey eine doppelte Lungentransplantation brauchte, aber er war zu krank, um eine durchzustehen“, sagte Dr. Ankit Bharat, Chefarzt der Thoraxchirurgie.

Zu diesem Zeitpunkt wandten sich Bauers Ärzte an das Lungentransplantationsteam von Northwestern Medicine.

Die Ärzte im Northwestern beschrieben den ersten Eingriff dieser Art: Sie entfernten Bauers infizierte Lunge und konstruierten eine „künstliche Lunge“, die den Blutfluss zu seinem Herzen aufrechterhielt.

Nachdem jedoch beide Lungenflügel entfernt worden waren, mussten die Chirurgen verhindern, dass Bauers Herz physisch in der Brusthöhle kollabierte, weshalb sie sich für die Verwendung sehr großer Brustimplantate entschieden.

„Die Doppel-D-Brustimplantate scheinen perfekt zu passen, und ehrlich gesagt scheinen sie die größten zu sein, die wir damals bekommen konnten. Aber wir haben aus diesem innovativen Verfahren gelernt und können nun Patienten helfen, die eine Lungentransplantation benötigen, es aber sind.“ „Ich bin zu krank, um mich sofort diesem Eingriff zu unterziehen“, sagte Bharat.

Es funktionierte. Die Operation fand im Mai statt; Dann wurde Bauer für eine Doppellungentransplantation aufgeführt und innerhalb von 24 Stunden wurde eine Übereinstimmung gefunden.

„Es macht Sinn, dass er etwas brauchte, um sein Herz in der Mitte zu halten. Wenn Brustimplantate es ermöglichen, geben Sie ihm ein paar Brustimplantate“, sagte Susan Gore, Bauers Freundin.

Sobald die infizierten Lungen seinen Körper verlassen hatten, begann Bauer sofort mit der Beseitigung der Infektion.

Bald darauf wurden die Brustimplantate herausgenommen und die Spenderlunge eingesetzt.

Bauer verbrachte mehrere Monate zur Genesung auf der Intensivstation, bevor er Ende September in die Reha-Therapie wechselte.

Während seiner Genesung muss er ein Jahr lang von seinem Transplantationsteam überwacht werden.

Dies ist das allererste Mal, dass Northwestern künstliche Lungen- und Brustimplantate einsetzt, um ein Leben zu retten.

„Mir geht es großartig, ich bin vor all dem viel mehr ich selbst und es geht mir von Tag zu Tag besser“, sagte er. Ich fühle mich so gesegnet. „Ich habe eine zweite Chance im Leben.“