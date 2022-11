Dopingfall Valieva an Schiedsgericht des Sports verwiesen — RT Sport News

Der Dopingfall der russischen Olympia-Eiskunstläuferin Kamila Valieva im Teenageralter wurde nach Angaben des Präsidenten der Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA), Witold Banka, vor das Schiedsgericht für Sport (CAS) verwiesen.

Banka twitterte am Dienstag, dass die russische Anti-Doping-Agentur (RUSADA) offiziell aufgefordert worden sei, Valievas Fall zu lösen, fügte jedoch hinzu, dass keine Fortschritte erzielt worden seien, und zwang die WADA, die Situation an CAS weiterzuleiten.

Die 16-jährige Valieva wurde während ihrer Teilnahme an den russischen Nationalmeisterschaften im Dezember positiv auf die verbotene Substanz Trimetazidin getestet. Die Ergebnisse des Tests wurden jedoch erst am 8. Februar veröffentlicht – einen Tag, nachdem Valieva ihrem Team bei den Olympischen Spielen in Peking zu einer Goldmedaille verholfen hatte.

Valieva sagte zum Zeitpunkt ihres positiven Tests, dass dies das Ergebnis einer Verwechslung mit Herzmedikamenten war, die ihrem Großvater verschrieben wurden.

RUSADA kündigte letzten Monat an, dass es die Ergebnisse seiner Valieva-Untersuchung nicht öffentlich bekannt geben werde, eine Entscheidung, die seiner Meinung nach getroffen wurde, um „Interessen schützen“ des Eiskunstläufers.

„Streng nach den Grundsätzen internationaler und russischer Anti-Doping-Standards sowie unter Berücksichtigung der Fakten und Umstände des Falls beabsichtigt RUSADA nicht, das Datum der Anhörungen, die Entscheidung oder andere Einzelheiten im Fall der Figur bekannt zu geben Skater – ein Mitglied des ROC-Teams“, sagte RUSADA in einer Erklärung.

Aber die RUSADA-Erklärung war für die WADA nicht zufriedenstellend.

„Obwohl RUSADA formell aufgefordert wurde, den Fall Kamila Valieva umgehend zu lösen, wurden keine Fortschritte erzielt. Daher kann ich bestätigen, dass die WADA es jetzt offiziell direkt an das Schiedsgericht für Sport verwiesen hat“, schrieb Banka am Dienstag auf Twitter.

Die WADA hatte zuvor ihre Besorgnis darüber zum Ausdruck gebracht, wie lange RUSADA brauchte, um ihre Ermittlungen fortzusetzen.

Der Court of Arbitration for Sports mit Sitz in Lausanne, Schweiz, ist ein internationales Gremium, dessen Ziel es ist, internationale Sportstreitigkeiten zu schlichten. Es gilt allgemein als das höchste Gericht im globalen Sport.

CAS räumte der damals 15-jährigen Valieva die Erlaubnis, in Peking anzutreten, nachdem die Nachricht von ihrem positiven Test veröffentlicht worden war, und sagte, sie sei eine „geschützte Person” aufgrund ihres Alters nach WADA-Regeln. Es fügte hinzu, dass die Entscheidung nicht auf Erkenntnissen in ihrem Dopingfall beruhte.

Banka bestritt damals die Entscheidung und schrieb, dass die „Doping von Kindern ist böse und unverzeihlich“.

RUSADA bemerkte unterdessen den Schritt der WADA in einer Erklärung gegenüber Match TV: „Wir bestätigen den Eingang der Berufungsschrift der WADA an den CAS. RUSADA führt das Ergebnisverarbeitungsverfahren gemäß den Anforderungen internationaler Standards durch.

„Die Frage der Gültigkeit der WADA-Maßnahmen wird von CAS-Schiedsrichtern geprüft.“