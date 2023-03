Jarenlang heeft de US Postal Service te maken gehad met concurrentie van onder meer Verenigde Pakketservice Inc. en FedEx Corp. Om ze af te weren, huurde het externe transportbedrijven in tegen verlaagde prijzen, eiste dat ze zich aan agressieve schema’s moesten houden en keek vervolgens de andere kant op toen ze in strijd waren met de verkeersveiligheidsregels, zo bleek uit een onderzoek van Wall Street Journal.

Het resultaat is dodelijk geweest. Postbedrijven zijn betrokken geweest bij ten minste 68 dodelijke ongevallen waarbij 79 mensen om het leven kwamen in de afgelopen drie jaar, volgens de crash- en inspectiegegevens van de politie.