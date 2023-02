CNN

Een jaar van ongekende, door de VS geleide sancties die bedoeld waren om een ​​van ’s werelds grootste economieën te isoleren, heeft Rusland verzwakt, maar niet arbeidsongeschikt gemaakt.

In plaats van de voorspelde tweecijferige daling van het bbp, kromp de Russische economie vorig jaar met ongeveer 3%. Na een eerste crash aangekondigd door president Joe Biden, is de valuta van het land gestabiliseerd. En hoewel de exportcontroles van de VS het vermogen van Rusland hebben beperkt om noodzakelijke componenten te verkrijgen om bepaalde geavanceerde militaire hardware te vervaardigen, heeft Rusland landen gevonden die bereid zijn te helpen zijn oorlogsmachine draaiende te houden.

Als het eerste jaar van de door de VS geleide sanctiecampagne helemaal draaide om het afsnijden van Rusland van de wereldeconomie en het degraderen van zijn militair-industriële complex, zal het tweede jaar gericht zijn op het dichten van de scheuren.

Ambtenaren van de Biden-regering zeggen dat ze een laserachtige focus zullen toepassen op het hardhandig optreden tegen de Russische inspanningen om sancties te ontduiken, die tegenstanders zoals China omvatten, maar ook bondgenoten en partners zoals Turkije, India en de Verenigde Arabische Emiraten.

Die focus zal een belangrijke verschuiving omvatten: na een jaar gericht te zijn geweest op pogingen om landen ertoe te brengen de Amerikaanse sancties na te leven door een combinatie van technische assistentie en delicate diplomatie, is de regering nu van plan haar inspanningen rechtstreeks naar individuele bedrijven te brengen.

De regering zal die bedrijven “een duidelijke keuze” voorleggen, zei plaatsvervangend minister van Financiën Wally Adeyemo in een interview met CNN.

“Als ze Rusland-materialen blijven verkopen ter ondersteuning van hun oorlogsinspanningen, krijgen ze geen toegang tot de economieën van onze coalitie, die eerlijk gezegd een veel grotere klant voor hen vormen”, zei Adeyemo.

Toch zijn de macro-economische effecten van een jaar kleiner dan de regeringsfunctionarissen van Biden in het begin publiekelijk voorspelden. Maar hoewel Rusland met succes een deel van de pijn op korte termijn heeft verzacht, voorspellen regeringsfunctionarissen en sanctiedeskundigen van Biden dat er verwoestende langetermijngevolgen in het verschiet liggen voor een steeds meer geïsoleerde Russische economie.

“De krimp dit jaar is kleiner dan wat ik publiekelijk heb voorspeld, maar volgens mij heeft Poetin de groei van dit jaar ondersteund, in boekhoudkundige zin, door groeipotentieel op de lange termijn op te offeren”, zei Daleep Singh, Biden’s voormalige adjunct-nationale veiligheid. adviseur en een van de belangrijkste architecten van de sancties tegen Rusland.

“Het blijvende gevolg van deze oorlog zal zijn dat Rusland Europa en de G7 als energieverbruikers is kwijtgeraakt en dat zal de belangrijkste bron van exportinkomsten die overblijven uitdrogen. En het zal Rusland achterlaten als een kleinere, zwakkere, meer geïsoleerde economie,’ zei Singh.

Deze nieuwe inspanningen komen op een kritiek moment in de oorlog – zowel Oekraïne als Rusland lijken zich op te maken voor een lenteoffensief en de dure, op artillerie gebaseerde oorlogsvoering vestigt de aandacht op slinkende Westerse munitievoorraden. Dat heeft de inzet voor het Westen verhoogd om een ​​krachtige slag toe te brengen aan de Russische defensie-industriële basis en zijn vermogen om zijn oorlogsinspanningen te financieren.

Een recent ingevoerd prijsplafond voor Russische olie neemt een flinke hap uit de inkomsten van Rusland. Maar te midden van de westerse sancties heeft Rusland alternatieve bronnen van inkomsten gevonden door zijn export naar China, Brazilië, India en Turkije te vergroten. Sommige van diezelfde landen vullen ook de Russische vraag naar belangrijke producten en technologieën aan die de VS en hun coalitie hebben afgesneden.

Wetgevers aan beide kanten van het gangpad dringen er steeds meer bij de regering op aan om agressiever om te gaan met landen die Rusland helpen de sancties te omzeilen.

“Ik denk echt dat we meer druk moeten uitoefenen op deze landen en niet moeten toestaan ​​dat ze een ontsnappingsklep worden voor Vladimir Poetin en zijn inspanningen om de oorlogsmachine te financieren”, zei senator Chris Van Hollen, een democraat uit Maryland die heeft gezegd dat de VS zou geavanceerde F-16’s moeten onthouden aan Turkije.

Meerdere overheidsfunctionarissen weigerden te zeggen of ze meer dwingende stappen overwegen om bevriende landen als Turkije en India aan boord te krijgen van de sancties. In plaats daarvan legden ze de nadruk op een combinatie van rigoureuze diplomatie en meer handhaving van sancties om bestaande gaten te dichten.

‘Ik zou niet zeggen dat wij hier staan, tandenknarsend van frustratie. Het doet in plaats daarvan gewoon het harde werk om ervoor te zorgen dat onze sancties effectief zijn”, zei een hoge ambtenaar.

De laatste ronde van sancties, die deze week rond de eerste verjaardag van de oorlog wordt verwacht, zal naar verwachting dat punt duidelijk maken, met de nadruk op netwerken voor het ontduiken van sancties en de militaire productie van Rusland.

Ambtenaren van het ministerie van Financiën en Handel zijn de afgelopen maanden naar landen gereisd die cruciaal waren voor de Russische ontduikings- en aanvullingsinspanningen om meer samenwerking te bewerkstelligen. Vorige maand reisde Brian Nelson, staatssecretaris van Financiën voor Terrorisme en Financiële Inlichtingen, naar de Verenigde Arabische Emiraten en Turkije – twee hechte Amerikaanse veiligheidspartners die ook knooppunten zijn geweest van Russische sanctieontduiking – en waarschuwde voor nieuwe maatregelen die de VS zouden kunnen nemen om hardhandig op te treden.

“Landen over de hele wereld die de Russische oorlogsmachine willen aanvullen, moeten op eigen risico proberen onze controles te omzeilen”, zei plaatsvervangend minister van Handel Don Graves.

Sanctie-experts zeggen dat de omvang van de Amerikaanse sancties tegen een economie die zo groot en verbonden is als die van Rusland ongekend is.

“Dit is een belangrijk voorbeeld van deglobalisering van een grote economie, iets wat we nog nooit eerder hebben gezien”, zei Vladimir Milov, een Russische econoom en oppositiepoliticus die in 2002 vice-minister van Energie was.

In de eerste dagen na de Russische invasie van Oekraïne werkten de VS en hun bondgenoten snel om verwoestende sancties op te leggen aan de Russische centrale bank en haar grote particuliere banken, waarbij ongeveer 300 miljard dollar aan Russische reserves werd bevroren en die banken werden losgekoppeld van het wereldwijde financiële berichtensysteem, bekend als SWIFT. Sindsdien heeft de VS meer dan 2.000 Russische bedrijven en individuen gesanctioneerd.

De Russische industriële productie heeft geleden, het leger van het land worstelt om belangrijke componenten te verkrijgen om sommige wapens te produceren en honderden internationale bedrijven hebben de Russische markt verlaten, wat het effect van Amerikaanse sancties versterkt.

Anastassia Fedyk, assistent-professor financiën aan de University of California-Berkeley en lid van de International Working Group on Russian Sanctions, wees op de langetermijneffecten van het oorlogs- en sanctieregime op de Russische economie.

“Dit zullen cumulatieve effecten zijn”, zei ze. “Ik denk dat als we vooruitkijken, de vooruitzichten helemaal niet positief zijn voor de Russische economie.”

Hoewel een hoge regeringsfunctionaris toegaf dat de regering niet had voorzien in welke mate de energieprijzen na de Russische invasie zouden stijgen – wat op zijn beurt de inkomsten uit Ruslands primaire export zou stimuleren – zijn ambtenaren ervan overtuigd dat het prijsplafond op Russische olie een klap zal zijn voor Ruslands financieringsvermogen. zijn oorlogsinspanningen.

De westerse oliesancties beginnen nu al hun doel te bereiken, waardoor de Russische olie- en gasinkomsten vorige maand met 46% daalden in vergelijking met het voorgaande jaar en Rusland met een begrotingstekort van $ 25 miljard achterbleef.

Gevraagd om na te denken over belangrijke momenten in het jaar van Amerikaanse sancties tegen Rusland, wezen zowel Adeyemo als Singh op de eerste ronde van verpletterende financiële sancties binnen enkele dagen na de invasie, toen het economische lot van Rusland bezegeld was.

“Ik herinner me levendig dat ik om 3 uur ’s nachts wakker werd, met mijn tegenhanger in de EU, Bjoern Seibert, sprak en zei: ‘Het is tijd’,” zei Singh. “Tegen 17.00 uur werd het pakket openbaar gemaakt en het was een moment waarop de grote democratieën van de wereld sneller en sterker bewogen dan we in decennia hadden gedaan.”

“Als we over tien jaar terugkijken, zal dat het moment zijn waarop de Russische economie veranderde van een economie die zich aan het openen was, en groeide en meer Europees werd, en waar de Russische economie begon te verslechteren en begon aan de langzame achteruitgang die zal ervoor te zorgen dat het er over tien jaar meer uitziet als de economie van Iran,’ zei Adeyemo.