In de Verenigde Staten leidde de sterke stijging van de e-commerce tijdens de COVID-19-pandemie tot investeringen in logistieke infrastructuur, met name in warehousing. Ondanks een mogelijke vertraging in de logistieke sector dit jaar, gaat de magazijnhausse door.

Industriereuzen zoals Amazon hebben magazijnen opgezet in de binnenlanden van Zuid-Californië, gezien de goedkope gronden die dicht bij twee van ’s werelds drukste havens liggen. Vanaf 2021 waren er meer dan 4.000 magazijnen in de regio Inland Empire, goed voor meer dan een miljard vierkante meter.

Terwijl ontwikkelaars de logistieke projecten aanprijzen als banenscheppers, luiden milieu- en gemeenschapsadvocaten de noodklok over de destructieve gevolgen van de faciliteiten.

“Het is een situatie waarin we blijven investeren in vervuilende infrastructuur die speciaal is georganiseerd om grotendeels arme mensen van kleur te treffen, van wie de meesten Latino zijn”, vertelde Susan Phillips, een professor in milieuanalyse aan het Pitzer College, aan DW. “Hun kinderen komen thuis met bloedneuzen van buiten spelen. Ze missen schooldagen vanwege astma-aanvallen.”

Voorstanders hebben de deelstaatregering opgeroepen om een ​​moratorium op de bouw van magazijnen in te stellen om hun impact te analyseren en oplossingen te bedenken.

Een magazijnhub of een ‘opofferingszone’?

Dieseltrucks, treinen en vliegtuigen vervoeren 40% van de goederen van het land door het Inland Empire, en onderzoekers en gemeenschapsgroepen geloven dat de resulterende vervuiling mensen ziek maakt. “Het is wat mensen een opofferingszone noemen”, zei Phillips.

Volgens “Warehouse CITY”, een project onder leiding van Pitzer College’s Robert Redford Conservancy for Southern California Sustainability, dat Phillips leidt, genereren de magazijnen in de regio meer dan 600.000 vrachtwagenritten per dag. Jaarlijks stoten de operaties meer dan 300.000 pond dieseldeeltjes (PM), 30 miljoen pond stikstofmonoxide en 15 miljard pond CO2 uit.

Een rapport van het Centre for Community Action and Environmental Justice (CCAEJ), de Robert Redford Conservancy en de Sierra Club wijzen op abnormaal hoge percentages kanker, astma en andere ziekten in de provincies San Bernardino en Riverside van het Inland Empire. Deze provincies hebben een van de slechtste luchtkwaliteit van het land.

Ana Gonzalez, uitvoerend directeur van CCAEJ, raakte voor het eerst betrokken bij milieuactivisme nadat haar zoon astma kreeg in 2015, aan het begin van de magazijnhausse. Gonzalez en haar familie woonden naast een cementfabriek en andere “vuile” industrieën in het noorden van Rialto, Californië.

“Ik dacht dat ik (mijn zoon) niet veilig hield, of dat ik hem niet goed voedde of zoiets,” vertelde Gonzalez aan DW. Uiteindelijk vroeg ze zijn kinderarts waarom hij vijf keer per jaar naar het ziekenhuis moest voor bronchitis en longontsteking. “Zeker genoeg kwam de test terug dat hij astma ontwikkelde vanwege PM 2.5 .”

Als docent had Gonzalez destijds al opgemerkt dat bijna de helft van haar leerlingen inhalatoren nodig had. Volgens Warehouse CITY bevinden zich inderdaad honderden magazijnen van het Inland Empire binnen een straal van 450 meter van scholen.

E-commercebedrijven zoals Amazon hebben magazijnen opgezet in de binnenlanden van Zuid-Californië Afbeelding: Rishi Deka/ZUMA Wire/foto alliantie

Valse beloften

Pakhuisontwikkelaars en ondersteunende politici zetten pakhuizen op voor gemeenschappen in het binnenland, waarvan er vele overwegend arm en Latino zijn, als vehikels voor economische ontwikkeling.

In een januari opiniestuk voor De Persondernemingvoerde Curt Hagman, lid van de raad van toezichthouders van San Bernardino County, aan dat “opslag- en logistieke centra een essentieel onderdeel zijn van het goederenvervoer en een belangrijke banenscheppende industrie in de provincies Riverside en San Bernardino.”

Manfred Keil, hoofdeconoom van het Inland Empire Economic Partnership (IEEP), vertelde DW dat de logistieke sector sinds februari 2020 80.000 banen heeft toegevoegd in het Inland Empire, of tweederde van alle nieuwe werkgelegenheid.

Maar Phillips, Gonzalez en andere voorstanders zeggen dat de milieukosten en de slechte kwaliteit van de banen veel groter zijn dan de winst.

“Wat we zien is vanaf de geboorte dit soort cyclus in samengestelde vormen van ziekte en handicap,” legde Phillips uit. Kinderen die worden geboren met een lage longcapaciteit of cognitieve problemen als gevolg van vervuiling, worden naar scholen in de buurt van pakhuizen geduwd, wat hun gezondheid verder schaadt. Phillips voegt eraan toe dat de kinderen vervolgens worden aangeworven om in magazijnen te werken, waar ze worden gemaakt om moeilijke taken uit te voeren, wat resulteert in een hoge mate van arbeidsongeschiktheid.

Onderzoek heeft uitgewezen dat magazijnmedewerkers bij Amazon, een grote speler in de regio, twee keer zoveel ernstig gewond raken als andere bedrijven.

Gonzalez en Phillips benadrukten ook dat de lonen die arbeiders ontvangen ontoereikend zijn. “Deze banen zorgen ervoor dat de hele bevolking in armoede terechtkomt, $ 17 of $ 18 per uur”, zei Phillips.

Gonzalez legde uit dat veel Inland Empire-gemeenschappen het doelwit zijn van logistieke bedrijven, juist omdat ze weinig andere opties hebben voor economische ontwikkeling.

De te grote afhankelijkheid van de regio van magazijnen is een ander punt van zorg, omdat het daardoor vatbaar is voor vraagschokken. “Je zou je aandelen nooit beleggen op de manier waarop deze regio in magazijnen heeft geïnvesteerd”, zei Phillips.

De gevaren die op de loer liggen bij online winkelen Schakel JavaScript in om deze video te bekijken en overweeg te upgraden naar een webbrowser die HTML5-video ondersteunt

Een gecoördineerde oplossing

Gemeenschapsgroepen in de hele regio hebben geprobeerd de bouw van pakhuizen in hun specifieke gebieden af ​​te weren. Maar voorstanders hebben ingezien dat die aanpak onhoudbaar was.

In januari riepen CCAEJ, de Robert Redford Conservancy en tientallen andere milieu- en gemeenschapsgroepen in een brief de Californische gouverneur Gavin Newsom op om de noodtoestand voor de volksgezondheid af te kondigen in het Inland Empire en een tweejarig regionaal moratorium in te stellen op de bouw van pakhuizen.

“We hebben recht op een leven dat niet wordt beïnvloed door astma, hartaandoeningen, cognitieve en reproductieve problemen die verband houden met blootstelling aan vervuiling”, aldus de brief. “We hebben het recht om niet ziek te worden door de lucht die we inademen.”

Sommige bedrijfsorganisaties in de staat zijn het echter niet eens met de eis om de bouw van magazijnen op te schorten.

“Een moratorium zonder een goede kosten-batenanalyse zal ernstige economische gevolgen hebben”, schreef Keil van IEEP in een e-mail aan DW. Hij stelt dat “het beperken van de werkgelegenheid in de logistiek met name sociaal-economische groepen zou schaden die het rapport beweert te helpen.”

De brief aan Newsom bevatte andere eisen, zoals het uitvoeren van meer onderzoek naar getroffen gemeenschappen en het opstellen van hogere normen voor bouwgoedkeuring.

“Onze hoop is dat er een moratorium wordt afgekondigd, zodat we kunnen kijken naar de wetenschap achter dit alles”, zei Gonzalez. “Dus we kunnen kijken naar de plannen van steden en provincies en zoeken naar oplossingen waarbij het bouwen van magazijnen niet ten koste gaat van mensenlevens.”

Bewerkt door: Ashutosh Pandey