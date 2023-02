Begin januari verscheen voor het eerst een kort verhaal met de titel ‘The Last Hope’ op het bureau van Sheila Williams. Willems, de redacteur van Asimovs sciencefiction magazine, bekeek het verhaal en gaf het door.

Eerst dacht ze er niet veel over na; ze leest en reageert dagelijks op schrijvers als onderdeel van haar werk, waarbij ze tussen de 700 en 750 verhalen per maand ontvangt. Maar toen een paar weken later een ander verhaal, ook getiteld ‘The Last Hope’, binnenkwam van een schrijver met een andere naam, werd Williams achterdochtig. Tegen de tijd dat er een paar dagen later weer een nieuwe “The Last Hope” kwam, wist Williams meteen dat ze een probleem had.

“Dat is net het topje van de ijsberg”, zegt Williams.

Sinds die eerste inzending heeft Williams meer dan 20 korte verhalen ontvangen, allemaal getiteld ‘The Last Hope’, elk afkomstig van verschillende auteursnamen en e-mailadressen. Williams gelooft dat ze allemaal zijn gegenereerd met behulp van hulpmiddelen voor kunstmatige intelligentie, samen met honderden andere soortgelijke inzendingen die de afgelopen maanden kleine uitgevers hebben overweldigd.

van Asimov ontving in januari ongeveer 900 verhalen ter overweging en ligt op schema om er deze maand 1.000 te krijgen. Williams zegt dat bijna alle toename kan worden toegeschreven aan stukken die door AI lijken te zijn gegenereerd, en ze heeft er zoveel gelezen dat ze nu vaak aan de eerste paar woorden kan zien of iets niet door een mens is geschreven.

Soms hebben ze niet eens de moeite genomen om “(naam)” te vervangen door die van henzelf

Naast het herhalen van titels, zijn er bepaalde karakternamen die vaak voorkomen, zegt Williams. Soms bevat het manuscript een verschillend titel dan die vermeld in het online formulier. Auteursnamen lijken vaak samenvoegingen van voor- en achternaam. In optionele begeleidende brieven voegen sommige auteurs instructies toe over hoe ze geld kunnen overmaken voor hun verhaal dat nog niet is geaccepteerd. Soms heeft de indiener niet eens de moeite genomen om “(naam)” te vervangen door die van hemzelf.

ChatGPT gebruiken, De rand was in staat om enkele elementen van inzendingen die Williams heeft gezien te repliceren. Een prompt om een ​​kort sciencefictionverhaal te schrijven — plus gekopieerde en geplakte informatie van van Asimov indieningsrichtlijnen – produceerde verhalen met tientallen vergelijkbare titels achter elkaar, zoals ‘The Last Echo’, ‘The Last Message’, ‘The Last Day of Autumn’ en ‘The Last Voyager’.

Willams en haar team hebben geleerd om door AI gegenereerde werken te herkennen, maar de toestroom van inzendingen was toch frustrerend. Verkooppunten zoals van Asimov worden overweldigd door AI-vrienden, nemen de tijd in beslag van redacteuren en lezers en verdringen mogelijk echte inzendingen van nieuwere schrijvers. En het probleem kan alleen maar erger worden, aangezien de grotere beschikbaarheid van schrijfbots een nieuw genre van snel-rijk-schema’s creëert, waarbij literaire tijdschriften met open inzendingen zichzelf hebben ontdekt aan de ontvangende kant van een nieuw oppervlak voor inzendingen met spam die proberen te gamen het systeem.

“Ik doorloop ze gewoon zo snel als ik kan”, zegt Williams over de stukken waarvan ze vermoedt dat ze door AI zijn gegenereerd. “Het kost evenveel tijd om een ​​inzending te downloaden, te openen en te bekijken. En die tijd besteed ik liever aan de legitieme inzendingen.”

Voor sommige redacteuren heeft de toestroom van door AI gegenereerde inzendingen hen gedwongen om te stoppen met het accepteren van nieuw werk.

Clarke gelooft dat de inzendingen afkomstig zijn van ‘side hustle’-beïnvloeders en websites

Vorige week verscheen het populaire sciencefictionmagazine Clarkesworld aangekondigd het zou inzendingen tijdelijk sluiten vanwege een stortvloed aan door AI gegenereerd werk. In een eerdere blogpost had redacteur Neil Clarke opgemerkt dat het tijdschrift gedwongen was een torenhoog aantal auteurs te verbannen omdat ze verhalen hadden ingediend die met behulp van geautomatiseerde tools waren gegenereerd. Alleen al in februari Clarkesworld had 700 inzendingen ontvangen die door mensen waren geschreven en 500 door machines gegenereerde verhalen, zegt Clarke.

Clarke gelooft dat de inzendingen met spam afkomstig zijn van mensen die snel geld willen verdienen en die hebben gevonden Clarkesworld en andere publicaties via influencers en websites. Een website staat bijvoorbeeld vol met SEO-aasartikelen en zoekwoorden op het gebied van marketing, schrijven en zakendoen en belooft lezers te helpen snel geld te verdienen. Een artikel op de site bevat een lijst van bijna twee dozijn literaire tijdschriften en websites – inclusief Clarkesworld En van Asimov, evenals grotere verkooppunten zoals de BBC — met betalingstarief en indieningsdetails. Het artikel moedigt lezers aan om AI-tools te gebruiken om hen te helpen en bevat affiliate marketinglinks naar Jasper, een AI-schrijfsoftware.

De meeste publicaties betalen lage tarieven per woord, ongeveer 8 tot 10 cent, terwijl andere een vast bedrag van maximaal een paar honderd dollar betalen voor geaccepteerde stukken. In zijn blog schreef Clarke dat een “hoog percentage frauduleuze inzendingen” uit sommige regio’s kwam, maar weigerde ze te noemen, bang dat het schrijvers uit die landen als oplichterij zou kunnen afschilderen.

Maar de mogelijkheid om betaald te worden is een factor: in sommige gevallen heeft Clarke gecorrespondeerd met mensen die zijn verbannen voor het indienen van door AI gegenereerd werk en zeggen dat ze het geld nodig hebben. Een andere redacteur vertelde De rand dat zelfs vóór de door AI gegenereerde verhalen, ze inzendingen en e-mails zouden krijgen van schrijvers in landen waar de kosten van levensonderhoud lager zijn en een publicatievergoeding van $ 80 veel verder gaat dan in de VS.

Clarke, die het indieningssysteem bouwde dat zijn tijdschrift gebruikt, beschreef de inspanningen van de spammers van het AI-verhaal als “onelegant” – door aantekeningen met andere redacteuren te vergelijken, kon Clarke zien dat hetzelfde werk vanaf hetzelfde IP-adres naar meerdere publicaties werd verzonden slechts enkele minuten uit elkaar, vaak in de volgorde waarin tijdschriften op de lijsten verschijnen.

“Als dit mensen waren van binnen de (sciencefiction en fantasy) gemeenschap, zouden ze weten dat het niet zou werken. Het zou voor hen meteen duidelijk zijn dat ze dit niet kunnen en verwachten dat het werkt”, zegt Clarke.

Het probleem gaat verder dan sciencefiction- en fantasypublicaties. Flash-fictie online accepteert een scala aan genres, waaronder horror en literaire fictie. Op 14 februari voegde de outlet een bericht toe aan het indieningsformulier: “We zijn toegewijd aan het publiceren van verhalen die door mensen zijn geschreven en bewerkt. We behouden ons het recht voor om elke inzending te weigeren waarvan we vermoeden dat deze voornamelijk is gegenereerd of gemaakt door taalmodelleringssoftware, ChatGPT, chatbots of andere AI-apps, bots of software.

De bijgewerkte voorwaarden zijn rond die tijd toegevoegd FFO ontving binnen een paar dagen meer dan 30 inzendingen van één bron, zegt Anna Yeatts, uitgever en co-hoofdredacteur. Elk verhaal raakte clichés die Yeatts had gezien in door AI gegenereerd werk, en elk verhaal had een unieke begeleidende brief, gestructureerd en geschreven in tegenstelling tot wat de publicatie normaal ziet. Maar Yeatts en collega’s hadden sinds januari vermoedens dat sommige werken die ze hadden gekregen, waren gemaakt met behulp van AI-tools.

Yeatts had vanaf december met ChatGPT gespeeld en de tool prompts gegeven om verhalen van specifieke genres of in stijlen zoals gotische romantiek te produceren. Het systeem was in staat om de technische elementen te repliceren, waaronder het vaststellen van hoofdpersonages en het instellen en introduceren van conflicten, maar slaagde er niet in om een ​​”diep standpunt” te produceren – eindes waren te netjes en perfect, en emoties liepen vaak over in melodrama. Iedereen heeft ‘doordringende groene ogen’ en verhalen beginnen vaak met zittende personages. Van de meer dan 1.000 werken FFO dit jaar heeft ontvangen, schat Yeatts dat ongeveer 5 procent waarschijnlijk door AI is gegenereerd.

“We hebben die enge kleine waarschuwing geplaatst (op de inzendingspagina)”, zegt Yeatts. Het afdwingen ervan kan echter een uitdaging blijken te zijn.

In het verleden, FFO heeft mainstream werk gepubliceerd met een meer conventionele schrijfstijl en stem die toegankelijk is voor verschillende leesniveaus. Daarom zegt Yeatts dat verhalen die zijn gegenereerd met behulp van AI-tools voorbij de basisvereisten kunnen komen.

“Het heeft alle delen van het verhaal waarnaar je probeert te zoeken. Het heeft een begin, midden en einde. Het heeft een resolutie, karakters. De grammatica is goed’, zegt Yeatts. Het FFO-team werkt eraan om staflezers te trainen om naar bepaalde verhaalelementen te zoeken wanneer ze een eerste poging doen bij inzendingen.

“We hebben echt geen goede oplossingen.”

Yeatts is bezorgd dat een groeiende golf van AI-gegenereerd werk geschreven werk letterlijk zou kunnen buitensluiten. De outlet maakt gebruik van Submittable, een populaire inzendingsservice, en FFO’s plan met een maandelijkse limiet voor verhalen, waarna de portal wordt gesloten. Als honderden mensen niet-subsidiabel, door AI gegenereerd werk inzenden, zou dat kunnen voorkomen dat menselijke auteurs hun verhalen insturen.

Yeatts weet niet zeker wat het tijdschrift kan doen om te voorkomen dat de verhalen komen. Het upgraden van het Submittable-plan zou kostbaar zijn voor FFOdie “met een klein budget” werkt, zegt Yeatts.

“We hebben het gehad over het vragen om verhalen van andere auteurs, maar dat voelt dan ook niet echt trouw aan wie we zijn als publicatie, want dat zal nieuwe schrijvers afschrikken”, zegt Yeatts. “We hebben echt geen goede oplossingen.”

Anderen in de gemeenschap houden het probleem in de gaten dat andere uitgevers overspoelt en bedenken manieren om te reageren voordat het zich verder verspreidt. Matthew Kressel, een sciencefictionschrijver en maker van Moksha, een online indieningssysteem dat door tientallen publicaties wordt gebruikt, zegt dat hij begint te horen van klanten die spamachtige inzendingen hebben ontvangen die lijken te zijn geschreven met behulp van AI-tools.

Kressel zegt dat hij Moksha “agnostisch” wil houden als het gaat om de waarde van inzendingen die met behulp van chatbots worden gegenereerd. Uitgevers kunnen een selectievakje toevoegen waarmee schrijvers kunnen bevestigen dat hun werk geen AI-systemen gebruikt, zegt Kressel, en overwegen een optie voor publicaties toe te voegen waarmee ze inzendingen met AI-tools kunnen blokkeren of gedeeltelijk beperken.

“Auteurs toestaan ​​om zelf te bevestigen of het werk door AI is gegenereerd, is een goede eerste stap”, vertelde Kressel De rand via e-mail. “Het zorgt voor meer transparantie in het geheel, omdat er op dit moment veel onzekerheden zijn.”

Voor Williams, de redacteur van van Asimov, gedwongen worden om haar tijd te gebruiken om de door AI gegenereerde rommelstapel te doorzoeken, is frustrerend. Maar nog zorgwekkender is dat legitieme nieuwe auteurs kunnen zien wat er gebeurt en denken dat redacteuren hun manuscript nooit zullen halen.