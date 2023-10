Doogee kündigte ein Trio neuer Android-Tablets unterschiedlicher Größe an, vom 8,4-Zoll-T20mini Pro bis zum 11-Zoll-T30 Ultra und dem 12-Zoll-T20 Ultra. Die beiden Tablets mit größerem Bildschirm bieten Einstiegsspezifikationen mit MediaTek Helio G99-Chipsätzen und Boot-Android 13.







Doogee T30 Ultra

Das T30 Ultra verfügt über ein 11-Zoll-IPS-LCD mit einer Auflösung von 1.600 x 2.560 Pixel und eine 8-MP-Frontkamera. Das Display bietet Widevine L1-Unterstützung für Streaming-Dienste und verfügt über eine TÜV-SÜD-Blaulichtzertifizierung. Der Rest des Datenblatts umfasst 12 GB RAM und 256 GB Speicher, der über den microSD-Kartensteckplatz erweiterbar ist.

Auf der Rückseite befindet sich eine 16-Megapixel-Hauptkamera und an den Seiten vier Lautsprecher. Der Akku hat eine Kapazität von 8.850 mAh mit 18-W-Ladeunterstützung. Der T30 Ultra ist in den Farben Schwarz und Grau erhältlich und kostet im Einzelhandel 300 $/280 €/245 £ und kann im offiziellen Online-Shop von Doogee vorbestellt werden. Der offene Verkauf beginnt am 11. November.







Doogee T20 Ultra

Das T20 Ultra verfügt über ein größeres 12-Zoll-LCD mit der gleichen Auflösung von 1.600 x 2.560 Pixel wie das T30 Ultra. Das Gerät verfügt außerdem über vier Lautsprecher, Widevine L1 und TÜV SUD Blue Light-Zertifizierung. Der Hauptunterschied zum T30 Ultra ist der größere 10.800-mAh-Akku mit kabelgebundener 18-W-Ladeunterstützung und umgekehrtem Laden. Die 8-Megapixel-Frontkamera und die 16-Megapixel-Rückkamera werden übernommen. Sie erhalten auch Stiftunterstützung. Das T20 Ultra wird ab dem 11. November erhältlich sein.







Doogee T20mini Pro

Das T20mini Pro verfügt über ein 8,4-Zoll-LCD mit FHD+-Auflösung, Widevine L1- und TÜV SÜD-Blaulichtzertifizierung sowie Stiftunterstützung. Das Tablet ist mit einem nicht näher bezeichneten Achtkern-Chipsatz mit einer Taktrate von 1,6 GHz und 256 GB Speicher ausgestattet. Sie erhalten außerdem einen 5.060-mAh-Akku, eine 5-Megapixel-Frontkamera und einen 13-Megapixel-Rückkamera. Das T20mini Pro ist ab dem 11. November erhältlich.