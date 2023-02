Doncaster 2 – 0 Tranmere

Mit zwei Toren in drei Minuten der zweiten Halbzeit kehrte Doncaster mit einem 2:0-Sieg über Tranmere auf die Siegerstraße zurück.

Tranmere hatte die bessere erste Halbzeit, aber Tore von Ben Close und Kyle Hurst sorgten dafür, dass die Gastgeber eine Niederlagenserie von drei Spielen beendeten.

Doncaster-Keeper Jonathan Mitchell zeigte hervorragende Paraden, um Regan Hendry und Kane Hemmings zu verwehren, während Tranmere in der ersten Stunde des Spiels die größere Bedrohung zeigte.

Aber es waren die Gastgeber, die in der 62. Minute mit ihrem ersten bedeutenden Angriff des Spiels die Blockade durchbrachen. Close sammelte eine Halbdistanz, lenkte ins Leere und feuerte einen Schuss ab, der über Tranmere-Keeper Mateusz Hewelt abgefälscht wurde.

Und in der 65. Minute wurde die Führung verdoppelt, als Charlie Lakin einen Pass für Hurst einhakte, der souverän ins lange Eck schlüpfte.

Doncaster war in den verbleibenden Minuten mit seinem Vorteil zufrieden, mit einem ehrgeizigen Freistoß von Hendry kam Tranmere am nächsten an einem Rückstand vorbei, bis Mitchell den eingewechselten Jake Burton in der Nachspielzeit vereitelte.