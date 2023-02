Doncaster 0 – 1 Hartlepool

Der späte Treffer von Dan Dodds brachte Hartlepool nur einen zweiten Sieg in sieben Spielen der Sky Bet League Two ein, als sie in Doncaster mit 1: 0 triumphierten.

Die Gastgeber hatten die ganze Zeit über das bessere Angriffsspiel, hatten aber Mühe, Pools zu besiegen, der vor Dodds‘ feinem Treffer in der 88. Minute nur einen Hauch von Angriffsgefahr zeigte.

Hartlepool-Chef Keith Curle nannte drei von fünf Neuverpflichtungen am Stichtag in seiner Startelf, die insgesamt acht ihrer elf Neuankömmlinge ab Januar enthielt.

Mittelfeldspieler Harrison Biggins war die größte Torgefahr der Rovers, mit mehreren Chancen in beiden Hälften. Er hakte einen Schuss aus 15 Metern weit und schleifte einen Kopfball kurz hintereinander knapp über die Latte, während Kyle Hurst sah, wie ein Versuch nach einem guten Aufbauspiel blockiert wurde.

Doncasters beste Chance sah Caolan Lavery, der direkt auf Pools-Keeper Jakub Stolarczyk feuerte, nachdem er nach der Pause von George Miller durchgeschoben worden war.

Der Durchbruch im Spiel gelang nach 88 Minuten, als Dodds auf der rechten Seite klar geschickt wurde, bevor er einen Schuss am langen Pfosten abfeuerte.