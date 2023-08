Donauradweg – Rückkauf für die Sanierung am Treppelweg in Höflein

Der Donauradweg strekt zich uit over 2.850 Kilometer von Donaueschingen in Deutschland bis zur Mündung der Donau in das Schwarze Meer. 380 kilometer van Österreich, 260 kilometer van Niederösterreich. Abschnitt in Höflein, Kritzendorf en Klosterneuburg. Nun sollen die drie Rast- en Ruheelemente beziehungsweise die Kulturhinweistafeln (Donauwellen) erneuert. Dazu moet die Stadtgemeinde diese von der „Donau Niederösterreich Tourismus GmbH“ zurückkaufen – voor de Betrag van 1,20 Euro. In der letzten Gemeinderatssitzung wurde dies beschlossen.

Mittels Gemeinderatsbeschluss vom 1. Oktober 2004 hat die „Donau Niederösterreich Tourismus GmbH“ van Umsetzung van Wander- en Fahrradprojects im Gemeindegebiet van Höflein, Kritzendorf en Klosterneuburg en drie Standorten diese Ruhe- en Informationszonen errichtet. Konkret betreft de Rastplatz entlang des Treppelwegs in Höflein, de Rastplatz in der Durchstichstraße beim Spielplatz/Bahnhof en in Klosterneuburg den Rastplatz In der Au/Rollfährenstraße.

Regionale oriëntatie van 60 tot 70 Prozent

Seit der Errichtung waren die Rastplätze – wie vertraglich vereinbart – von der Stadtgemeinde wartet en gedegt. Die Betreuung der Kulturhinweistafeln volgde bisher durch die „Donau Niederösterreich Tourismus GmbH“. Nun besteht die Möglichkeit für die Sanierung dieser Elemente beim Land Niederösterreich, een regionale bescherming in der Höhe van 60 tot 70 Prozent anzusuchen. Dafür müssen alldings die Elemente der Radrastplätze im Besitz der Gemeinde sein. Seitens der „Donau Niederösterreich Tourismus GmbH“ hebben een beroep gedaan op de bescherming van de Ankauf der Rast- en Ruheelemente sowie der Kulturhinweistafeln en den drie Standorten an die Stadtgemeinde Klosterneuburg übermittelt. Der Kaufpreis für alle drei: 1 Euro, plus 20 Prozent Umsatzsteuer. Weitere Voraussetzung für eine Förderung von Sanierungsmaßnahmen ist der Beitritt zu einer ARGE met anderen Niederösterreichischen Gemeinden.

Die „Donau Niederösterreich Tourismus GmbH“ staat bekend als „ARGE Sprecher“ en heeft betrekking op de administratieve taken van de Fördereinreichungen en Abwicklung übernehmen. Ein Beitritt zur ARGE als auch die Sanierung der Elemente sind mit dem Kauf der Rast- und Ruheelemente nicht verplicht. Für einen Beitritt zur ARGE ist noch een gesonderter Vertrag notern.

Die Gestaltung, Beklebung en Betreuung der Kulturhinweistafeln sollen für Höflein, Kritzendorf en Klosterneuburg vom Stadtmarketing Klosterneuburg erfolgen. Dies wurde in der letzten Gemeinderatssitzung auf Antrag des Stadtrates beschlossen.

Das Projekt zelf is alle dingen der tijd in Einreichung en een genauer Plan is derzeit auch dem Stadtmarketing nicht bekannt.