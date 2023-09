DES MOINES, Iowa (AP) – In der Hoffnung, Donald Trumps Unterstützung bei einem großen Treffen evangelikaler Christen in Iowa einzuschränken, vermieden mehrere seiner Topkonkurrenten am Samstag größtenteils direkte Kritik an ihm in Bezug auf Abtreibung und andere für Sozialkonservative wichtige Themen.

Das jährliche Bankett der Iowa Faith and Freedom Coalition ist traditionell ein wichtiges Ereignis im Vorwahlkalender der Republikaner. Aber der ehemalige Präsident ließ es aus und ließ eine größtenteils gedämpfte Menge von mehr als 1.000 Pastoren und Aktivisten zurück, um stattdessen mehreren Kandidaten zuzuhören, die weit hinter Trump liefen.

Die Meinungsverschiedenheiten im Vorwahlfeld zum Thema Abtreibung wurden erneut deutlich, als der Gouverneur von Florida, Ron DeSantis, sagte, dass Beschränkungen des Verfahrens den Bundesstaaten überlassen werden sollten – eine ähnliche Position wie Trump –, während der frühere Vizepräsident Mike Pence Trump als seinen „ehemaligen Kandidaten“ bezeichnete Kumpel“ und sagte, es sei falsch, sich einem nationalen Abtreibungsverbot zu widersetzen.

Während sich das Publikum überwiegend gegen Abtreibung aussprach, erhielt Pences Vorstoß für ein 15-wöchiges Verbot nur verhaltenen Applaus. Dies spiegelt die Besorgnis einiger nationaler Republikaner wider, dass die Demokraten in Fragen des Abtreibungsrechts gewinnen, nachdem das Urteil des Obersten Gerichtshofs letztes Jahr die Entscheidung Roe vs. Wade aufgehoben hatte.

DeSantis, der sich schwer getan hat, sich als Nummer 2 der GOP-Vorwahlen hinter Trump zu etablieren, lehnte es ab, zu sagen, dass er ein bundesweites Abtreibungsverbot unterstützen würde. Stattdessen, sagte er, hätten die Staaten mehr zu diesem Thema getan.

„Der Kongress hatte im Laufe der Jahre wirklich Mühe, etwas zu bewirken“, sagte DeSantis.

Das ist ähnlich wie bei Trump, der sich kürzlich geweigert hat, ein Bundesverbot zu unterstützen, und argumentiert, dass die Angelegenheit den Bundesstaaten überlassen werden sollte. Der frühere Präsident hat zuvor auch führende Republikaner davor gewarnt, Abtreibungspositionen zu vertreten, die außerhalb des politischen Mainstreams liegen.

Pence sagte, er widerspreche Trump und argumentierte, alle republikanischen Präsidentschaftskandidaten sollten ein bundesweites Abtreibungsverbot ab der 15. Schwangerschaftswoche unterstützen.

„Ich glaube, es ist eine Idee, deren Zeit gekommen ist“, sagte Pence. „Wir müssen uns in ganz Amerika für die Ungeborenen einsetzen.“

Ein Trump-Angriff kam vom ehemaligen Gouverneur von Arkansas, Asa Hutchinson, der ein häufiger Kritiker des ehemaligen Präsidenten ist. Er sagte: „Es gibt einen anderen Kandidaten, den ich respektiere, der aber heute Abend nicht hier ist“, bevor er Trump kritisierte, weil er sagte, er wolle „beide Seiten glücklich machen“, wenn es um die Abtreibung geht.

Hutchinson sagte, im Gegensatz zu Trump „werden mich beide Seiten nicht mögen.“ Das wird ein Kampf ums Leben.“

Im Gegensatz zu anderen hochkarätigen Veranstaltungen hat am Samstag niemand im Publikum diesen oder einen anderen Kommentar ausgebuht. Das könnte daran liegen, dass Ralph Reed, Vorsitzender der Faith and Freedom Coalition, das Publikum vor Beginn ermahnte: „Lasst uns uns so verhalten, dass wir diese Kandidaten ehren, aber auch unseren Herrn und Erlöser Jesus Christus ehren.“

Die Kritiker Trumps waren sich nicht in allen Punkten einig. Hutchinson deutete an, dass ein Vorstoß der Republikaner im Repräsentantenhaus, eine Amtsenthebungsuntersuchung gegen Präsident Joe Biden einzuleiten, angesichts der bisher aufgedeckten Fakten möglicherweise verfrüht sei. Pence sagte, er unterstütze diese Bemühungen.

An der Veranstaltung nahmen viele gläubige und gut vernetzte Sozialkonservative teil, die bei Iowas ersten republikanischen Wahlversammlungen im Januar eine entscheidende Rolle spielen können. Der texanische Senator Ted Cruz wandte starke Appelle an die evangelikalen Republikaner, um die Wahlen der Republikaner 2016 zu gewinnen.

Diesmal stehen Trumps Rivalen jedoch vor einer viel schwierigeren Aufgabe, da er sich schon früh einen großen Vorsprung bei den Vorwahlen der Republikanischen Partei erarbeitet hat. Der frühere Präsident erfreute sich auch weiterhin großer Beliebtheit bei evangelikalen Christen und Sozialkonservativen in Iowa und anderswo, die erfreut waren, dass seine drei Kandidaten des Obersten Gerichtshofs für die Aufhebung von Roe v. Wade stimmten.

Das Bankett am Samstag ist die letzte geplante Gelegenheit für eine große Gruppe evangelikaler Konservativer aus Iowa, die Kandidaten Seite an Seite zu sehen, was bedeutet, dass sie Trump nicht sehen werden. Ähnliche Veranstaltungen mit Tausenden von Menschenmassen in Iowa im April und Juni ließ er aus.

Der Senator von South Carolina, Tim Scott, ein langjähriger Junggeselle, wurde zu Berichten befragt, wonach er eine Freundin habe, deren Name nicht öffentlich genannt wurde. Am Samstag nannte er sie ein „wunderschönes christliches Mädchen“ und fragte die Menge: „Können wir einfach gemeinsam für mich beten?“

Er fügte hinzu: „Ich sage nur Lob sei der lebendige Gott“ und schien damit über das Werk des Herrn zu scherzen, der dafür sorgte, dass er endlich eine Freundin hat.

DeSantis wurde speziell gebeten, über seinen persönlichen Glauben und seine tief verwurzelten katholischen Überzeugungen zu sprechen. Er bemerkte, dass er dankbar war, „für die vielen Gebete, die wir erhalten haben“, als bei seiner Frau Brustkrebs diagnostiziert wurde. Es hat die Stimmung meiner Frau gehoben.“ Er sagte, das Gebet sei einer der Hauptgründe dafür gewesen, dass sie nun krebsfrei sei.

Kandidaten, die über ihren persönlichen Glauben diskutieren, sind seit Jahrzehnten ein Markenzeichen erfolgreicher Kandidaten für den Caucus in Iowa – darunter auch George W. Bush, der 1999 auf die Frage nach seinem Lieblingsphilosophen in der Politik Jesus Christus nannte, „weil er mein Herz verändert hat“.

Robin Star aus Waukee, westlich von Des Moines, nahm an DeSantis‘ Ansprache in der Kirche teil und sagte, sie sei froh, dass der Oberste Gerichtshof Roe v. Wade aufgehoben habe – aber Trump gebühre nicht die ganze Anerkennung. Star sagte, sie würde trotzdem für Trump stimmen, wenn er der Kandidat der Republikaner wäre, befürchtet jedoch, dass er die Republikanische Partei vor den Parlamentswahlen gegen Biden nicht ausreichend vereinen kann.

„Wir müssen gewinnen“, sagte Star. „Wir müssen einfach gewinnen.“

Ihr Ehemann Jerry Star äußerte sich entschiedener und sagte: „Ich glaube, es ist Zeit für eine neue Führung.“

Jerry Star, ein pensionierter Luftwaffenoffizier, sagte, er habe die meiste Zeit Trumps im Weißen Haus sehr unterstützt, bis am 6. Januar 2021 ein Mob von Anhängern des ehemaligen Präsidenten das US-Kapitol überrannte.

„Er hat in seinen vier Jahren einen tollen Job gemacht, aber an diesem Tag hat er alles zunichte gemacht“, sagte er. „Es ist Zeit für jemand anderen.“

Will Weissert und Thomas Beaumont, The Associated Press



















