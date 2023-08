Donald Trump will den Beginn seines Prozesses verschieben.

Ihm wird vorgeworfen, versucht zu haben, die US-Präsidentschaftswahl 2020 zu kippen.

Trump wird in vier Strafverfahren mehrfach angeklagt.

Die Anwälte von Donald Trump beantragten am Donnerstag einen Verhandlungstermin im April 2026 wegen der Bundesvorwürfe, er habe sich verschworen, um die Wahl 2020 zu kippen – lange nach der Präsidentschaftswahl im nächsten Jahr.

Der Antrag kommt zu einem Zeitpunkt, an dem der leitende Staatsanwalt Jack Smith auf einen Beginn des Verfahrens am 2. Januar drängt, eine von vier Strafverfolgungen, mit denen Trump mitten in seinem Wiederwahlkampf für das Weiße Haus konfrontiert ist.

„Das öffentliche Interesse liegt an Gerechtigkeit und einem fairen Verfahren, nicht an einem überstürzten Urteil“, sagten die Anwälte des Ex-Präsidenten in ihrer Akte.

Sie argumentierten, dass die Bearbeitung der Anzahl der Dokumente in dem Fall Monate dauern würde.

„Angenommen, wir könnten heute mit der Prüfung der Dokumente beginnen, müssten wir mit einem Tempo von 99.762 Seiten pro Tag fortfahren, um die erste Produktion der Regierung bis zum vorgeschlagenen Termin für die Auswahl der Jury fertigzustellen“, sagten sie.

„Das ist die Gesamtheit von Tolstois Krieg und Frieden, von vorne bis hinten, 78 Mal am Tag, jeden Tag, von jetzt an bis zur Auswahl der Jury.“

Richterin Tanya Chutkan wird den Verhandlungstermin voraussichtlich am 28. August festlegen.

„Der von der Regierung vorgeschlagene Verhandlungstermin (2. Januar) stellt ein angemessenes Gleichgewicht zwischen dem Recht des Angeklagten, eine Verteidigung vorzubereiten, und dem starken Interesse der Öffentlichkeit an einem zügigen Verfahren in diesem Fall dar“, sagte Smith zuvor in einer Gerichtsakte, in der er den Beginn des Verfahrens im Januar forderte.

Diese Bilderkombination zeigt den ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump und die Bezirksstaatsanwältin von Fulton County, Fani Willis. Die Staatsanwältin von Georgia, die umfassende Anklage gegen Trump und 18 weitere Angeklagte erhoben hatte, sagte, sie wolle den Prozess „innerhalb der nächsten sechs Monate“ abhalten. AFP Chandan Khanna und Christian Monterrosa/AFP

Der Fall ist der schwerste von vier strafrechtlichen Ermittlungen, die zu Dutzenden Anklagen wegen Straftaten gegen Trump geführt haben, darunter Vorwürfe, er habe Schweigegeldzahlungen an einen Pornostar vertuscht, um vor der Wahl 2016 die Regeln zur Wahlkampffinanzierung zu betrügen.

Die Regierung wirft Trump außerdem vor, Dutzende vertraulicher Dokumente, die er nach seinem Ausscheiden aus dem Weißen Haus mitgenommen hatte, darunter militärische Pläne und Nukleargeheimnisse, missbräuchlich behandelt zu haben, und zusammen mit seinen Mitarbeitern einen Plan zu schmieden, um sie vor den Ermittlern zu verbergen.

Bidens Generalstaatsanwalt Merrick Garland ernannte Smith zum Sonderermittler im Verschwörungsfall zur Bundestagswahl und übertrug ihm die alleinige Verantwortung für die Verfolgung von Entscheidungen, um tatsächlichen oder scheinbaren politischen Einfluss zu vermeiden.

Trump und sein Team haben die Anklage als politisch voreingenommen bezeichnet.

„Die amtierende Regierung hat ihren wichtigsten politischen Gegner – und Spitzenkandidaten bei der bevorstehenden Präsidentschaftswahl – strafrechtlich verfolgt“, sagten seine Anwälte in ihrer Akte am Donnerstag.

Diese Bildkombination zeigt (von links) den ehemaligen Anwalt des ehemaligen Präsidenten Donald Trump, John Eastman, während der persönliche Anwalt des damaligen US-Präsidenten Donald Trump, Rudy Giuliani, am 6. Januar 2021 in Washington, DC, mit Unterstützern von The Ellipse in der Nähe des Weißen Hauses spricht; Sidney Powell spricht während einer Pressekonferenz im Hauptquartier des Republikanischen Nationalkomitees in Washington, D.C., und Jeffrey Clark, ehemaliger amtierender stellvertretender Generalstaatsanwalt, sagt während einer Anhörung vor Ort am 6. Januar im US-Kapitol aus. AFP verschiedene Quellen/AFP

Die Termine für zwei weitere Prozesse gegen Trump, auf Landesebene in New York und auf Bundesebene in Florida, stehen bereits für die Eröffnung vor der Abstimmung im November 2024 im März bzw. Mai fest.

Der Verhandlungstermin für seine Anklage wegen Wahlkriminalität in Georgia steht noch nicht fest.

Trump gab am Donnerstag auf seinem Netzwerk Truth Social bekannt, dass er eine für Montag in seinem Golfclub in Bedminster, New Jersey, geplante Pressekonferenz zu den Wahlen 2020 in Georgia absagen werde, bei der er versprochen hatte, neue Beweise für Betrug bei den Wahlvorwürfen des Bundesstaates offenzulegen wofür es nie Beweise gab.

Er sagte, dass seine Anwälte es vorzogen, den Fall stattdessen in „formellen rechtlichen Anträgen“ darzulegen.