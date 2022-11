Donald Trump will bei der Präsidentschaftswahl 2024 erneut antreten

Donald Trump will zurück ins Weiße Haus: Zwei Jahre nach seiner Abwahl hat der frühere US-Präsident angekündigt, in zwei Jahren erneut bei der Präsidentschaftswahl antreten zu wollen. „Um Amerika wieder großartig und glorreich zu machen, gebe ich heute Abend meine Kandidatur für das Amt des Präsidenten der Vereinigten Staaten bekannt“, sagte der Republikaner am Dienstagabend in seinem Haus in Mar-a-Lago, Florida. „Amerikas Comeback beginnt gerade jetzt.“