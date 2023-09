aus Jan Christoph Wiechmann 07.09.2023, 18:11



Donald Trump gilt als Inbegriff des alten weißen Mannes, als Rassist und Fremdenfeind. Allen Vorwürfen zum Trotz erfreut er sich wachsender Beliebtheit, insbesondere bei den Minderheiten Amerikas. Warum?

Luis Rivera hat es satt, in Schubladen gesteckt zu werden. Er ist Amerikaner, der Sohn puerto-ricanischer Einwanderer, und doch fällt er immer in diese eine Kategorie: Latino, Hispanoamerikaner – hispanischer Abstammung.

„In dieser Kategorie gibt es alle möglichen Menschen: Mexikaner, Kolumbianer, Dominikaner, Brasilianer“, sagt er. „Und doch verallgemeinern die Leute immer: Aha, Latino, also ein Einwanderer. Aha, ein Arbeiter. Aha, ein Demokrat. Aha, Anti-Trumpf. Aber ich bin kein Demokrat. Ich bin kein Arbeiter. Ich sehe mich auch nicht als Latino. Und ich bin für Trump.“

„Dürfen Latinos und Schwarze nicht für Trump stimmen?“



Rivera sitzt in Shorts und Poloshirt am Ufer des Eriesees im Nordwesten des Bundesstaates Ohio und ein Barbecue vorbereiten. Es ist Sonntag, ein schwüler Sommermorgen, der Strand ist überfüllt, die Brise weht sanft, der See scheint so groß wie ein Meer. Er hält es für einen idealen Tag für ein Familienpicknick mit seiner Frau und seinen drei Kindern. Um ihn herum sind zu diesem Zeitpunkt bereits viele andere Latinos, Saisonarbeiter aus Guatemala, Einwanderer aus Venezuela, alteingesessene Bürger mexikanischer Herkunft. Kein einziger bezeichnet sich selbst als Linken.