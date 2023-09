Donald Trump ist nicht dafür bekannt, schnell zu reden. Umso auffälliger ist, dass der Ex-Präsident das Thema Abtreibung lieber meidet. Im Wahlkampf sendet er nun eine Warnung an die eigene Partei.

Abtreibung ist in den USA ein heißes Thema. Da hat der Oberste Gerichtshof das Recht dazu gegeben Abtreibung Vor etwa einem Jahr tobte ein erbitterter Kampf zwischen denen, die das Recht auf Abtreibung befürworten („Pro Choice“), und denen, die dagegen sind („Pro Life“). Eine Spaltung, die, wie bei so vielen Themen in den Vereinigten Staaten, entlang der Parteigrenzen verläuft.

Umso auffälliger ist, dass der Mann, der maßgeblich dafür verantwortlich ist, in der Debatte schweigt: Donald Trump.

Während der Republikaner Während er sich vor seiner ersten Präsidentschaftskandidatur noch für das Recht auf Abtreibung einsetzte, ernannte er als Präsident drei konservative Richter für den Obersten Gerichtshof, die das entscheidende bahnbrechende Urteil aufhoben. Das seit fast 50 Jahren bestehende Recht auf Abtreibung war Geschichte, der Weg war frei für eine Wiederbelebung als Wahlkampfthema. Ein Thema, zu dem die Konservativen kritische Stimmen haben Zwischenwahlen Kosten 2022. Und eines, das die Demokraten mit Blick auf die Wahlen 2024 noch weiter ausbauen wollen.

Trump hingegen, der nicht gerade für seine Verschwiegenheit bekannt ist, vermeidet seit der Ankündigung seiner Kandidatur jede Frage zum Thema Abtreibung. Als er in einem aufsehenerregenden TV-Interview erneut aufgefordert wurde, Stellung zu beziehen, richtete er eine deutliche Warnung an die eigene Partei.

Donald Trump zu Abtreibungsrechten: „Sie werden in dieser Frage nicht gewinnen“



Auf die Frage nach seiner Position in der polarisierenden Abtreibungsdebatte tanzte der Ex-Präsident als Gast im NBC-Die Sendung „Meet the Press“ am Sonntag läuft zunächst wie gewohnt. Anstatt sich auf eine einheitliche Anzahl von Wochen festzulegen, nach denen Abtreibungen illegal sein würden, betonte Trump sein Interesse daran, als „Vermittler“ zwischen „beiden Seiten“ zu fungieren und eine Einigung zu erzielen. „Ich glaube, sie werden mich alle mögen“, sagte der 77-Jährige. „Ich glaube, beide Seiten werden mich mögen.“

„Wir werden uns auf eine Anzahl von Wochen oder Monaten einigen, oder wie auch immer Sie es definieren möchten“, sagte Trump. „Und beide Seiten – und das ist eine große Aussage – beide Seiten werden zusammenkommen. Und zum ersten Mal seit 52 Jahren werden wir in der Lage sein, dieses Problem hinter uns zu lassen.“ Als TV-Moderatorin Kristen Welker ihn fragte, ob eine solche Vereinbarung auf Landes- oder Bundesebene stattfinden würde, wich Trump erneut aus: „Es könnte auf Landesebene oder auf Bundesebene passieren“, antwortete er vage. „Es ist mir ehrlich gesagt egal.“

Gleichzeitig kritisierte er Mitglieder seiner eigenen Partei dafür, dass sie „sehr unartikuliert über dieses Thema reden“. „Ich sehe einige von ihnen ohne Ausnahmen usw. usw.“, sagte er und bezog sich dabei auf diejenigen, die Ausnahmen für Abtreibung in Fällen von Vergewaltigung und Inzest nicht unterstützen. Wie sein größter Rivale, der Gouverneur von Florida, Ron DeSantis. Auf die Frage, ob er mit der Unterzeichnung eines sechswöchigen Abtreibungsverbots zu weit gegangen sei, antwortete Trump: „Ich denke, was er getan hat, ist eine schreckliche Sache und ein schrecklicher Fehler.“ Noch deutlicher äußerte er sich zum Wahlkampf der Republikaner: „Ich sagte: ‚Außer in bestimmten Teilen des Landes können Sie nicht – Sie werden in dieser Frage nicht gewinnen.‘“

Wo Pence, DeSantis und Co. zum Thema Abtreibung stehen



Trumps Äußerungen verdeutlichen die Herausforderung, vor der die republikanischen Präsidentschaftskandidaten in der Abtreibungsfrage stehen. Einerseits feiert die konservative Basis die Aufhebung des bahnbrechenden Roe-v.-Wade-Urteils immer noch als wichtigen Sieg in einem jahrzehntelangen Kampf. Auf der anderen Seite steht die allgemeine Wählerschaft, die das Recht auf Abtreibung in gewissem Maße unterstützt. Die „Grand Old Party“ ist auf beides angewiesen, um das Weiße Haus zurückzuerobern – ein schwieriger Balanceakt für die Konservativen.

Daher ist es auffällig, dass sich kein republikanischer Kandidat in der Debatte so klar positioniert wie der ehemalige Vizepräsident Mike Pence. „Donald Trump entfernt sich immer weiter vom Pro-Life-Erbe unserer Regierung“, kritisierte Pence, der ein bundesweites Abtreibungsverbot nach 15 Wochen befürwortet, die Äußerungen seines ehemaligen Chefs. „Es gibt keine Verhandlungen, wenn das Leben der Ungeborenen auf dem Spiel steht. Wir werden nicht ruhen, wir werden nicht nachgeben, bis die Heiligkeit des Lebens in jedem Bundesstaat wieder in den Mittelpunkt des amerikanischen Rechts gerückt ist.“

Auch der Gouverneur von Florida, DeSantis, und der politische Newcomer Vivek Ramaswamy gelten als Hardliner in der Abtreibungsfrage. „Ich war ein Pro-Life-Gouverneur. Ich werde ein Pro-Life-Präsident sein“, sagte DeSantis. Obwohl beide – wie Trump – Fragen zu einem nationalen Verbot ausweichen, befürworten sie strenge sechswöchige Verbote auf Landesebene.

Andere Kandidaten, wie die ehemalige UN-Botschafterin Nikki Haley und der ehemalige Gouverneur von New Jersey, Chris Christie, verfolgen gemäßigtere Ansätze und warnen vor politischen Gegenreaktionen durch strengere Abtreibungsgesetze. Haley, die sich selbst als „kompromisslose Lebensschützerin“ beschreibt, warnte ihre Partei, dass „jeder vor uns davonlaufen würde“, wenn sie ein 15-wöchiges Bundesverbot anstrebe. Republikaner und Demokraten müssten in der Abtreibungsdebatte einen Konsens finden, betonte Christie.

Das Abtreibungsrecht spaltet Republikaner und Demokraten



Im Gegensatz zu den Republikanern hat sich das Abtreibungsrecht für die Demokraten als erfolgreiches Wahlkampfthema erwiesen. Während das Urteil des Obersten Gerichtshofs zu strengeren Abtreibungsgesetzen in 14 von den Republikanern kontrollierten Staaten führte, löste es auch eine Welle wütender Proteste von Befürwortern der Wahlfreiheit aus. Eine Wut, die die Partei von US-Präsident Joe Biden bei den Kongresswahlen im vergangenen Herbst für sich nutzen konnte. Seitdem haben Wähler im ganzen Land eine Reihe von Referenden abgelehnt, die die Hürden für strengere Abtreibungsgesetze gelockert hätten – einige davon in stark republikanischen Staaten.

Der Trend gibt den Demokraten Hoffnung. Es ist kein Geheimnis, dass die Partei das Abtreibungsrecht zu einem ihrer Topthemen im Wahlkampf 2024 machen wird. Biden kritisiert die Positionen der Republikaner in Wahlwerbespots immer wieder als „extrem“ und „menschenfeindlich“. Und der Präsident macht keinen Hehl daraus, wer seiner Meinung nach für die aktuelle Situation verantwortlich ist. „Diese Anzeige erinnert Wähler in Staaten, die einige der extremsten Abtreibungsverbote erlassen haben, an Trumps Schlüsselrolle bei der Ernennung konservativer Richter, die für den Sturz von Roe vs. Wade gestimmt haben“, sagte Biden-Kampagnenmanagerin Julie Chavez Rodriguez gegenüber CNN. auf den Punkt.

In einer Sache hat Trump wahrscheinlich Recht. Die Republikaner werden bei der Abtreibung nicht gewinnen.

