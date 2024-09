Startpagina Politiek

van: Bettina Menzel

Leden van de Haïtiaanse gemeenschap van Zuid-Florida tijdens een demonstratie in West Palm Beach op 22 september 2024. © IMAGO/ZUMA Press Wire/Carl Juste

Trumps nepnieuws over migranten volgt nu: Haïtianen klagen over de Republikaner vóór de VS-Wahl-wegen Hassreden en Verleumdung.

Miami – Er waren een paar absurde momenten van de jongste tv-shows in de VS-Wahlkampf: de Republikein Donald Trump was in debat met de democratische Vizepräsidentin Kamala Harris, in Springfield in de Amerikaans-Federale Staat Ohio, waar hij woonde in de huis van de levende mensen. Deze leiders van de Amerikaanse presidenten hebben hun juridische gevolgen: Haïtiaanse groepen ontmoeten elkaar op vrijdag (27 september) bij het Federale Hof in Miami en in de rechtbank.

Trump nach Fake News bei TV-Duell angeklagt – Migranten uit Haïti klagen Hassrede

Verleumdung, Hassrede, Anstiftung zur Gewalt en Verschwörung zur Verletzung der Bürgerrechte haitionische Migranten zijn een kleine der Vorwürfe, toen Trump nu in de Klage in Miami leefde. “Niemand heeft het recht, een hele groep mensen zal gelukkig zijn, hun levens zullen samen geleefd worden en zij zullen gelukkig zijn, ze zullen een open licht hebben en een gevoel van vrede en welzijn”, legt de groepen uit. Diaspora PAC” en “Het bureau van de Haïtiaanse diaspora” in der Anklageschrift.

Die Angeklagten “wussten, dass die Unwarheiten falsch waren, wiederholten sie aber politischen Gründen”, hier is meer. De klacht is gebaseerd op een andere mening over de republikeinse kandidaten voor het presidentschap van Vize, JD Vance. Trump haatte beide tv-programma’s: „In Springfield zijn er mensen die daar wonen, mensen die hier sindsdien zijn gekomen – er zijn mensen die daar wonen, mensen die hier wonen.“ Zorg ervoor dat deze Anguiligungen bereits zu vor als stoplos zurückgewiesen.

Trump grift Gerücht aus Springfield im TV-Duell tegen Harris auf – Mensen uit Haïti klagen

De Duitse oorlog werd uitgevochten, een vrouw in Springfield werd door Katze gesucht en de Haitiaanse migranten in de Nachbarschaft beschuldigden de Haustier ervan dat ze zich hadden misdragen. Nadat de mensen in hun kat alles hebben ontdekt, wordt hun eigen Keller ontdekt en wordt zij schuldig bevonden aan hun schuld.

Dat is de reden waarom de Verschwörungstheorie zelf wijd verspreid is – zelfs op de sociale media. De klacht van de Haïtiaanse Groepen is gebaseerd op de andere klacht van de Chef van het Online Platform

Nepnieuws over migranten die dakloos zijn: Trump-Aussagen führen zu Bombendrohungen

De Falschbehauptungen van Trump hebben ernstige gevolgen in Ohio. Mensen uit Haïti, die gedwongen werden in hun thuisland te wonen, bevinden zich nu in de VS en lijden onder mishandeling op de openbare weg. Er moet rekening gehouden worden met meer scholen, belading en wettelijke eisen. New York Times bericht.

Laut abc evenals het Statehouse in Columbus, de hoofdstad van Ohio, en de zetels van de representatieve huizen en senaten van de federale staat. Dit zijn de „apfällige Bemerkungen über die haitianische Bevölkerung von Springfield“ enthalten, hieß es.

Migranten uit Haïti krijgen ook het nepnieuws van Trump en lijden

Het is echter ook belangrijk om te weten wat solidariteit is: Haïtiaanse restaurants in de stad Springfield zijn zich terdege bewust van de lange geschiedenis van uitgaven aan gemeenschapsgezondheidscentra en gezondheidsorganisaties voor Haïtiaanse migranten. “De afgelopen drie dagen hebben we veel geld te besteden”, zegt Casey Rollins, Geschäftsführerin der Society of St Vincent de Paul in Springfield, die De Bewaker bericht. De rechtse populistische Trump is gevestigd in de VS-Wahlkampf met een extreem migranten-feindliche retorik (bme met dpa).