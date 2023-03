De voormalige Amerikaanse president Donald Trump is uitgenodigd om te getuigen voor een grand jury in New York die onderzoek doet naar zwijggeldbetalingen die namens hem zijn gedaan tijdens zijn presidentiële campagne in 2016, aldus een van zijn advocaten.

Trump-advocaat Joseph Tacopina bevestigde donderdag dat het kantoor van de districtsprocureur van Manhattan de voormalige president heeft uitgenodigd om volgende week te getuigen als aanklagers in de buurt van een beslissing over het al dan niet doorgaan met wat de eerste strafzaak ooit tegen een voormalige Amerikaanse president zou kunnen zijn.

“Voor mij is het veel gedoe om niets”, zei Tacopina tegen The Associated Press, eraan toevoegend dat hij niet dacht dat de aanklagers “op de een of andere manier” een beslissing hadden genomen over het al dan niet aanklagen van Trump.

Hij zei dat er geen wettelijke basis was voor een zaak.

“Het is gewoon weer een voorbeeld van hoe ze het rechtssysteem tegen hem bewapenen. En het is een beetje oneerlijk”, zei hij.

Het kantoor van de officier van justitie van Manhattan, Alvin Bragg, een democraat, weigerde commentaar te geven. Zo’n uitnodiging om te getuigen voor een grand jury geeft vaak aan dat een beslissing over aanklachten nabij is.

De uitnodiging om te getuigen werd voor het eerst gerapporteerd door The New York Times.

Meerdere juridische uitdagingen

Elke aanklacht zou komen als Trump een run opvoert om het Witte Huis in 2024 terug te krijgen, terwijl hij tegelijkertijd op meerdere fronten met juridische problemen vecht.

Trump noemde het onderzoek in een lange verklaring op zijn sociale media-netwerk een “politieke heksenjacht die veruit de leidende kandidaat in de Republikeinse Partij probeert neer te halen” en wat hij noemde een “corrupte, verdorven en gewapend rechtssysteem.”

“Ik heb absoluut niets verkeerds gedaan”, zei hij.

Ondertussen heeft de officier van justitie in Atlanta gezegd dat er “aanstaande” beslissingen zijn in een tweejarig onderzoek naar mogelijke illegale inmenging in de verkiezingen van 2020 door Trump en zijn bondgenoten.

Een speciale raadsman van het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt ook de pogingen van Trump en zijn bondgenoten om de verkiezingen ongedaan te maken, evenals de behandeling van geheime documenten op zijn landgoed in Florida.

Trump, gezien tijdens een campagne-evenement in januari in South Carolina, noemde het onderzoek in New York een ‘politieke heksenjacht’. (Logan Cyrus/AFP/Getty Images)

De Grand Jury van New York onderzoekt de betrokkenheid van Trump bij een betaling van $ 130.000 in 2016 aan de pornoster Stormy Daniels om te voorkomen dat ze openbaar zou worden over een seksuele ontmoeting die ze jaren eerder met de Republikein zei te hebben gehad.

Het geld werd betaald uit de persoonlijke fondsen van Trumps nu vervreemde advocaat, Michael Cohen, die vervolgens zei dat hij werd terugbetaald door de Trump Organization en ook extra bonussen betaalde voor een totaal dat uiteindelijk opliep tot $ 420.000 US.

Cohen pleitte in 2018 schuldig aan federale aanklachten dat de betaling, en een andere die hij hielp regelen voor het model Karen McDougal via het moederbedrijf van de National Enquirer-tabloid, neerkwam op een illegale campagnebijdrage.

Amerikaanse federale aanklagers besloten destijds om geen aanklacht in te dienen tegen Trump, die toen president was.

Sonde komt in een stroomversnelling

Het kantoor van de districtsadvocaat van Manhattan startte vervolgens zijn eigen onderzoek, dat enkele jaren bleef hangen, maar de afgelopen weken in een stroomversnelling kwam.

Verschillende figuren die dicht bij Trump stonden, zijn de afgelopen dagen gespot in het kantoor van Bragg voor ontmoetingen met openbare aanklagers, waaronder zijn voormalige politiek adviseur Kellyanne Conway en voormalig woordvoerder Hope Hicks.

Cohen heeft ook verschillende keren officieren van justitie ontmoet en zei na een recent bezoek dat hij dacht dat het onderzoek bijna afgerond was.

Volgens de wet van New York krijgen mensen die voor een grand jury verschijnen immuniteit van vervolging voor dingen die ze zeggen tijdens hun getuigenis, dus potentiële doelwitten van strafrechtelijk onderzoek worden over het algemeen alleen uitgenodigd om te getuigen als ze afstand doen van die immuniteit.

Advocaten adviseren cliënten over het algemeen om dit niet te doen als er kans is op een strafzaak.

Het is niet duidelijk welke aanklachten de aanklagers onderzoeken.