Genau fünfzig Tage vor den US-Wahlen am 5. November 2024 bringt Donald Trump eine Kryptowährungsplattform an den Start. Laut seinem Sohn ist dies der „Beginn einer Finanzrevolution“.

Florida – Der republikanische US-Präsidentschaftskandidat und ehemalige US-Präsident Donald Trump hat am Montag (16. September), nur einen Tag nach dem jüngsten Attentat auf seine Person, sein neuestes Projekt vorgestellt. Gemeinsam mit seinen Söhnen bringt er eine neue Krypto-Plattform namens „World Liberty Financial“ an den Start, die er in einem Livestream aus Mar-A-Lago, Florida, über Platform X der Öffentlichkeit vorstellte.

Trump und Söhne starten Krypto-Plattform namens World Liberty Financial

Während der rund zweistündigen Online-Präsentation am Montag wurden allerdings nur wenige Details präsentiert. Fest steht nur, dass es sich bei World Liberty Financial um eine eigene Plattform für Kryptowährungen handeln wird, die der US-Präsidentschaftskandidat gemeinsam mit seinen Söhnen und einem Beraterteam an den Start bringt. Sie soll es Nutzern ermöglichen, digitale Token zu kaufen, die ihnen im Gegenzug Stimmrechte bei Entscheidungen der Plattform verleihen. Nutzer auf World Liberty Financial sollen sich zudem gegenseitig Kryptowährungen leihen können. Angeboten werden sollen dezentrale Finanzdienstleistungen auf Basis der Blockchain-Technologie – Donald Trump Junior sprach vom „Beginn einer Finanzrevolution“.

Auch die Plattform setzt vor allem auf sogenannte Stablecoins, die an traditionelle Währungen wie den Dollar gekoppelt sind, um Kursschwankungen zu minimieren. Letzteres kündigten die Projektleiter Zachary Folkman und Chase Herro an. Herro ist als E-Commerce-Unternehmer bekannt geworden, Folkman ist sein langjähriger Geschäftspartner – beide sollen in der Krypto-Szene Medienberichten zufolge eine hohe Bekanntheit genießen.

Mit World Liberty Financial wolle man eine Plattform schaffen, die für Menschen leicht zugänglich sei, kündigte Folkman an. Nutzer sollen zudem die Möglichkeit haben, aktiv an der Verwaltung der Plattform mitzuwirken. 63 Prozent der digitalen Token der Plattform werden der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt, 20 Prozent gehen an das Managementteam und seine Berater und der Rest bleibt über eine Art Belohnungssystem den Nutzern vorbehalten.

Eigentlich war Trump gegen Krypto: Warum sich das geändert hat

Noch 2019 hatte sich der ehemalige US-Präsident Donald Trump gegen Digitalwährungen wie Bitcoin ausgesprochen. „US-Dollar zuerst“, lautete damals sein Slogan. „Ich bin kein Fan von Bitcoin und anderen Kryptowährungen“, schrieb Trump damals auf X. Sie seien nicht wertstabil und beruhten auf „dünner Luft“. Zudem könnten unregulierte Kryptowerte illegale Aktivitäten wie Drogenhandel fördern – die einzig wahre US-Währung sei der Dollar: „Er ist stärker denn je, zuverlässig und vertrauenswürdig zugleich. Er ist die mit Abstand dominierende Währung der Welt, und das wird auch so bleiben.“

Trump bestätigte während des Livestreams seine frühere Skepsis gegenüber Krypto. Er sagte, er habe seine Meinung inzwischen geändert: „Ich denke, meine Kinder haben mir mehr als alles andere die Augen geöffnet“, erklärte er. „Krypto ist eines der Dinge, die wir tun müssen“, sagte Trump. „Ob es uns gefällt oder nicht, wir müssen es tun.“

„Wir müssen es tun“: US-Präsidentschaftskandidat Trump startet seine eigene Krypto-Plattform

Rund fünf Jahre später startet der republikanische Präsidentschaftskandidat seine eigene Krypto-Plattform. Krypto ist im aktuellen Wahlkampf sicherlich ein heißes Thema. Im Juli in Nashville sagte Trump laut Spiegeler will Amerika zur „Krypto-Hauptstadt der Welt“ machen. Im Wahlkampfprogramm von Kamala Harris kommt Krypto allerdings nicht vor, obwohl einer Umfrage der US-Notenbank zufolge rund 18 Millionen US-Amerikaner im Krypto-Markt investiert sind – eine nicht zu unterschätzende Wählergruppe, vor allem wenn es um die Entscheidung sogenannter „Swing States“ geht. Jener „Swing States“, in denen beiden Kandidaten gute Chancen auf einen Wahlsieg eingeräumt werden.

Donald Trump hatte bereits im Sommer eine eigene Krypto-Plattform angekündigt, damals noch unter „The DeFiant Ones“ – einer Kombination aus „DeFi“ für dezentrale Finanzmärkte und „The Defiant Ones“. Damals sagte er in einem Video: „Der durchschnittliche Amerikaner wurde zu lange von den großen Banken und der Finanzelite unter Druck gesetzt. Es ist Zeit, Stellung zu beziehen – gemeinsam.“