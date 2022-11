Donald Trump scheint Twitter zu brüskieren, als Elon Musk den ehemaligen Präsidenten wieder einsetzt

Donald Trump hat gesagt, dass er keinen Grund sieht, sich wieder Twitter anzuschließen, berichtete Reuters.

Elon Musk hat das Konto des ehemaligen Präsidenten am Samstagabend nach einer Twitter-Umfrage wiederhergestellt.

Trumps Twitter-Account hatte mehr als 88 Millionen Follower, bevor er am 8. Januar 2021 gesperrt wurde.

Der frühere Präsident Donald Trump hat gesagt, er sehe keinen Grund, Twitter wieder beizutreten, da Elon Musk sein Konto wieder einrichtet.

Per Video sprach Trump nur wenige Stunden vor der Entsperrung seines Kontos mit der Republican Jewish Coalition in Las Vegas und sagte: „Truth Social geht es sehr gut. Ich werde dort bleiben.“

Trump lobte Musk, der im Oktober die Kontrolle über Twitter übernommen hatte, sagte aber auf dem jährlichen Führungstreffen, dass Bots und gefälschte Konten die Social-Media-Site plagen. Als er ansprach, ob er wieder zu Twitter zurückkehren würde, sagte Trump: „Ich sehe keinen Grund dafür. Sie haben viele Probleme bei Twitter. Es kann es schaffen, es kann es nicht schaffen, aber die Probleme sind unglaublich.“ laut Reuters.

Der Milliardär von Twitter stellte Trumps Konto am Samstagabend wieder her, nachdem er seine Anhänger mit einer einfachen Ja- oder Nein-Antwort auf die Aussage „Trump wieder einsetzen“ befragt hatte. Das Ergebnis war eine knappe Mehrheit für die Wiedereinsetzung von Trump, wobei 51,8 % von mehr als 15 Millionen Befragten mit Ja stimmten. „Die Leute haben gesprochen. Trump wird wieder eingesetzt. Vox Populi, Vox Dei“, schrieb Musk in einem Tweet mit einem lateinischen Satz das heißt übersetzt „die Stimme des Volkes ist die Stimme Gottes“.

Die Wiedereinstellung erfolgt fast zwei Jahre, nachdem Trump nach dem Aufstand im Kapitol am 6. Januar 2021 von der Plattform verbannt wurde. Trumps Kritiker hatten spekuliert, dass er, wenn er zu Twitter zurückkehren würde, es als Megaphon verwenden würde, um seine unbegründeten Behauptungen, er sei der wahre Gewinner der Wahlen 2020, wiederzubeleben.

Trumps Rückkehr zu Twitter wurde nach Musks 44-Milliarden-Dollar-Deal zum Kauf des Unternehmens weithin erwartet.

Musk sagte zuvor auf einer Konferenz der Financial Times: „Ich denke, es war nicht richtig, Donald Trump zu verbieten“, und fügte hinzu: „Ich denke, das war ein Fehler. Es hat das Land entfremdet und nicht dazu geführt, dass Donald Trump keine Stimme hatte. Ich denke es war eine moralisch schlechte Entscheidung und extrem dumm.“

Musk hat in den letzten Tagen mehrere Accounts wiederhergestellt, darunter den umstrittenen Boxer und Influencer Andrew Tate, dessen fünfjährige Sperre aufgehoben wurde, Jordan Peterson, ein rechter Akademiker, und die Komikerin Kathy Griffin, die einen Elon Musk-Parodie-Account hatte. Laut The Guardian war Vijaya Gadde, Leiterin für Recht und öffentliche Ordnung von Twitter, am engsten mit der Entscheidung des Unternehmens verbunden, Trump nach dem Aufstand im Kapitol zu verbieten. Er wurde von Musk kurz nach Abschluss des Unternehmenskaufs gefeuert.