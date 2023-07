CNN

Der frühere Präsident Donald Trump sagte in einem Social-Media-Beitrag, dass er vom Sonderermittler Jack Smith darüber informiert wurde, dass er Ziel der strafrechtlichen Ermittlungen zur Aufhebung der Wahl 2020 sei.

„Der geistesgestörte Jack Smith, der Staatsanwalt im Justizministerium von Joe Biden, schickte einen Brief (wieder war es Sonntagabend!), in dem er erklärte, dass ich ein ZIEL der Ermittlungen der Grand Jury vom 6. Januar sei, und mir eine sehr kurze Frist von vier Tagen gab, um mich beim Justizministerium zu melden Grand Jury, was fast immer eine Verhaftung und Anklage bedeutet“, schrieb Trump auf Truth Social.

Trump erhielt Anfang des Jahres auch einen gezielten Brief von Smith, bevor er im Rahmen der Ermittlungen wegen Missbrauchs geheimer Dokumente angeklagt wurde.

Ein Sprecher des Sonderermittlers lehnte eine Stellungnahme ab.

Ein Zielbrief von Bundesanwälten an Trump macht deutlich, dass sich die Staatsanwälte bei den Ermittlungen zur Aufhebung der Wahl 2020 auf Trumps Vorgehen konzentrieren – und nicht nur auf diejenigen in seinem Umfeld, die versucht haben, seine Wahlniederlage zu verhindern.

Die Vorschriften des Justizministeriums gestatten es Staatsanwälten, Untersuchungsobjekte darüber zu informieren, dass sie zum Ziel geworden sind. Oftmals ist die Benachrichtigung, dass eine Person ein Ziel ist, ein starkes Zeichen dafür, dass eine Anklage erhoben werden könnte, aber es ist möglich, dass der Empfänger letztendlich nicht angeklagt wird.

Diese Benachrichtigungen sind nicht erforderlich, aber es liegt im Ermessen der Staatsanwälte, Personen darüber zu informieren, dass sie zum Ziel geworden sind. Sobald die Zielperson informiert ist, hat sie die Möglichkeit, Beweise vorzulegen oder vor der Grand Jury auszusagen, wenn sie dies wünscht.

Smith hat im Vorfeld des Angriffs auf das US-Kapitol am 6. Januar 2021 Versuche untersucht, die Wahlen von 2020 zu kippen, darunter die Aufstellung gefälschter Wähler in Staaten, die Trump verloren hat, und eine Druckkampagne gegen seinen damaligen Vizepräsidenten Mike Pence, um zu versuchen, ihn zu kippen die Wahl, als der Kongress am 6. Januar den Sieg von Joe Biden im Electoral College bestätigte.

Die Grand Jury, die die Wahleinmischung im Jahr 2020 untersucht, tagt heute im Bundesgericht in Washington, D.C.