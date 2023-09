LONDON – Die Lockerung der grünen Politik des britischen Premierministers Rishi Sunak hat die Unterstützung von Donald Trump gewonnen.

In einem Beitrag auf seinem Truth Social-Media-Konto am späten Samstag gratulierte der ehemalige US-Präsident Sunak zu seiner Ankündigung letzte Woche, dass er seine grünen Zusagen zurückfahren werde.

Sunak hat eine umfassende Rücknahme mehrerer wichtiger grüner Maßnahmen im Vereinigten Königreich bestätigt, darunter die Erleichterung des Übergangs zu Elektrofahrzeugen und die Verschiebung eines Datums für ein Verkaufsverbot für neue Benzin- und Dieselautos von 2030 auf 2035. Er versprach außerdem, dass es mehr Zeit geben würde Umstellung auf Wärmepumpen.

„Ich wusste immer, dass Sunak schlau ist und dass er sein Land nicht wegen falscher Klimaalarmisten, die keine Ahnung haben, zerstören und in den Bankrott treiben würde“, schrieb Trump.

Trump, der in den Umfragen im Rennen um die Präsidentschaftskandidatur der Republikanischen Partei im Jahr 2024 an der Spitze steht, sagte, die USA „drehen munter weiter und geben Billionen von Dollar aus, um das zu tun, was nicht machbar ist, während sie gleichzeitig das Dreckige einatmen.“ Völlig unbehandelte Luft schwebt aus China, Indien, Russland und unbekannten Teilen über unserem einst großartigen Land.

Sunak argumentierte letzte Woche, dass die Fortsetzung der aktuellen Klimapolitik das Risiko birgt, „die Zustimmung des britischen Volkes zu verlieren – und die daraus resultierende Gegenreaktion wird sich nicht nur gegen spezifische Richtlinien, sondern gegen die umfassendere Mission selbst richten, was bedeutet, dass wir unser Ziel möglicherweise nie erreichen.“ Aber Sunak besteht darauf, dass er weiterhin bestrebt ist, bis 2050 den Netto-Nullpunkt zu erreichen.

Trump fügte hinzu: „Herzlichen Glückwunsch an Premierminister Sunak, dass er diesen Betrug erkannt hat, bevor es zu spät war!“