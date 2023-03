De voormalige Amerikaanse president werd controversieel geschorst door de teams van META vanwege zijn connectie met de rellen in het Capitool in Washington DC

De voormalige Amerikaanse president Donald Trump keerde vrijdag terug naar Facebook om te schrijven “IK BEN TERUG!” op zijn herstelde pagina. Hij werd in 2021 van het sociale netwerk verbannen na de Capitoolrellen van 6 januari in Washington.

Afgezien van de korte aankondiging van zijn terugkeer, plaatste hij ook een oude video van zichzelf van toen hij de presidentsverkiezingen van 2016 won, waarin hij zei “Sorry dat ik je heb laten wachten, gecompliceerde zaak.”

Meta, het moederbedrijf van Facebook, maakte in januari bekend dat het de voormalige president zou herplaatsen omdat “Het publiek moet kunnen horen van politici.” Het officiële bericht verduidelijkte echter dat Trump nu geconfronteerd werd “Verhoogde straffen bij herhaalde overtredingen” als een manier om “afschrikken” dergelijk gedrag.

De voormalige president werd in 2021 verwijderd van Facebook en Instagram, die beide eigendom zijn van Meta. Schrijvend over het verbod in 2022, zegt de president voor mondiale zaken van het bedrijf, de voormalige Britse vice-premier, Nick Clegg, dat het onder “extreme en hoogst ongebruikelijke omstandigheden” en de officiële reden was dat Trump prees “mensen die op 6 januari 2021 gewelddadig waren in het Capitool.”

Hij werd op dezelfde manier permanent geschorst van Twitter voor “aanzetten tot geweld.” Dit verwees naar de tweets van Trump over de rellen in het Capitool waarin hij de demonstranten opbelde “grote Amerikaanse patriotten.” Vooral voor dit sociale netwerk was de oud-president dol op dit sociale netwerk, al voordat hij aantrad. In 2017 zei hij zelfs dat hij zonder Twitter de verkiezingen niet had gewonnen.

Als reactie spande Trump een rechtszaak aan tegen Twitter, Google en Facebook voor “censuur.” Hij voerde aan dat als de bedrijven hem de toenmalige president van de Verenigde Staten zouden kunnen verbieden, dat dan wel zo zou zijn “ze kunnen het iedereen aandoen.” De rechtszaak tegen Twitter werd echter in mei 2022 afgewezen.

De politicus creëerde vervolgens in oktober 2021 zijn eigen sociale netwerk genaamd Truth Social, dat hij op de markt bracht als een concurrent van de “tirannie van big tech.” Trump schreef in het officiële persbericht: “We leven in een wereld waar de Taliban enorm aanwezig zijn op Twitter, maar je favoriete Amerikaanse president is het zwijgen opgelegd.”









Tesla-eigenaar Elon Musk kocht Twitter in oktober voor $ 44 miljard en zei dat hij het herstel van Trumps account aan een populaire stemming zou onderwerpen. Het resultaat van de peiling, die 15 miljoen reacties opleverde, toonde aan dat 52% stemde om de verboden ex-president terug te halen. Het account van Trump was in november weer zichtbaar, maar hij heeft nog niets getweet. Hij schreef dat hoewel hij “hield van Elon, “ hij zou op Truth Social blijven en het noemen “speciaal.”

Trump kondigde zijn presidentiële campagne voor 2024 in november aan, nadat de Republikeinse Partij bij de tussentijdse verkiezingen een krappe meerderheid in het Huis van Afgevaardigden had behaald. Het nieuw leven ingeblazen Facebook-account zal zijn “een belangrijk hulpmiddel voor de campagne van 2024 om kiezers te bereiken door middel van advertenties, mobilisatie van de basis en fondsenwerving”, zijn campagnewoordvoerder, Steven Cheung, vertelde Fox News.