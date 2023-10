Jemand besorgt Donald Trump eine Karte!

Weniger als eine Woche, nachdem der ehemalige US-Präsident Ungarn und die Türkei verwechselt und den ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán als den Führer der Türkei bezeichnet hatte, hat Trump die Grenzen Ungarns völlig falsch verstanden.

„Hat irgendjemand jemals von Viktor Orbán gehört? Er ist das Oberhaupt von Ungarn. „Ungarn steht sowohl gegenüber der Ukraine als auch gegenüber Russland an vorderster Front“, sagte Trump am Sonntag während einer Kundgebung in Sioux City, Iowa.

Während Trump dieses Mal den Anführer dem richtigen Land zuordnete, grenzt Ungarn nicht an Russland. An ihrem nächstgelegenen Punkt sind die Länder etwa 1.000 Kilometer voneinander entfernt.

Dies war nicht das erste Mal, dass Trump andeutete, dass Ungarn an Russland grenzt, da er letzte Woche bei einer Kundgebung in New Hampshire den gleichen Fehler gemacht hatte.

Die Liebesgeschichte zwischen Trump und Orbán ist nicht neu, aber die Beziehung blüht in letzter Zeit inmitten der Isolation Orbáns auf der europäischen Bühne auf.

Am Sonntag nannte Trump Orbán einen „sehr mächtigen Spieler“ und einen „sehr harten Kerl“ und lobte den ungarischen Staatschef dafür, dass er keine Migranten in sein Land lasse.

Im Gegenzug hat Orbán Trumps Wahlkampf unterstützt und sogar das Markenzeichen des republikanischen Kandidaten online gestellt.

Trotz ihrer Freundschaft scheint Trump Schwierigkeiten zu haben, genau zu wissen, wo Ungarn liegt. Aber Orbán sollte es nicht persönlich nehmen – Trumps geografische Patzer beschränken sich nicht nur auf Ungarn. Als Trump am Sonntag die Bühne betrat, dankte er den Menschen von Sioux Falls. Allerdings war er nicht in Sioux Falls, South Dakota, sondern in Sioux City, Iowa.