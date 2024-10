Washington. Der Iran heeft Israël een gunst verleend. De VS hebben 43.000 soldaten in die regio. Donald Trump streeft een conflict na voor zijn eigen agenda.

Joe Biden is een aanhanger van de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden van de Binnenlandse Problemen die de dienst van Helene heeft geschaad en er nog steeds deel van uitmaakt Nahost-conflikt gezogen worden. Nachdem van Iran als Vergeltung voor de Ermordung van Hisbollah-Chef Hassan Nasrallah door de Israëlische bombardementen in Beiroet Vergeling door ballistische raketten, gab de VS-president in de regio stationierten US-Militär de Order, „Raketen abzuschießen, de Israel zum Ziel haben“.

Sinds het managementteam in Washington duidelijk is geweest, heeft dit geleid tot een directe reactie van Iran op de gevolgen van Israël voor Teheran zelf. Joe Biden (81) Gevolgd door de Iraanse aanvallen, uit de volgende berichten dat het merendeel van de 200 raketten terecht was geregistreerd, van het Weißen Haus. Een seiner Seite: Vize-Präsidentin Kamala Harris, sterft in de toekomst door de republikanische herausforder Donald Trump in het kamp van Bidens Nachfolge.

Iran valt Israël aan: waarschuwt de Amerikaanse geheime dienst

De Amerikaanse geheime dienst is in de buurt van Washington (ortszeit Washington) offiziell om ervoor te zorgen dat Teheran wordt binnengevallen door aanvallen met raketaanvallen in Tel Aviv. Als het gevolg is dat de US-Regierung zum voor het eerst verschijnt, zal de Monaten wieder ihr Personal in der Botschaft in Tel Aviv Daarna kunt u intrekken en u voorbereiden op de doorgang in de luchtverdedigingsbunker.

Parallelle weergave De Amerikaanse minister van Defensie Lloyd Austin Seinem Israëlische Kollegen Joav Galant, die aanwezig zijn in de VS, met US-Personal, Association en Partners.

43.000 Amerikaanse soldaten in de regio

Achtergrond: De Vereinigten Staaten hebben in de Vergangen Tagen ihr Truppen-Kontingent in der Region auf über 43.000 soldaten erhöht. “De mens is zeer succesvol, “jij bent de acteur die je zal hinderen, die zal profiteren van het conflict in de regio”, zei Austin.

President Biden zal twee dagen voor zijn land in eigen land doorbrengen, waarbij alle landen worden voorkomen, dat is het conflict Israël-Gaza-Libanon-Iran “zu einem Flächenbrand auswächst”, zegt een Regierungsoffizieller – en wil niet verhehlen, die man in Washington verdomt geen oorlog, die Israëlische Truppen in het zuiden van Libanon op de laatste plaats, eh door “beperkte Einsätze gegen die Infrastruktur der Hisbollah in der Nee, daar zijn grenzen” niet meer.

Iran valt Israël aan – en Donald Trump valt Kamala Harris aan

De republikanische US-Präsidentschaftskandidat Donald Trump Het is nuttig om rekening te houden met deze lelijke situatie vanwege de eigen regelgeving, inclusief alternatieve opties. ‘De wereld staat in brand en groeit in controle. We zijn niet zonder enige ophef, niemand, ons land is hier, verklaren Trump en bezeichnete Biden als “niet bestaande” president en Kamala Harris als “abwesende Vizepräsidentin”. Trump heeft alle feiten gegeven: “Niemand heeft de legendes, en het is nog niet duidelijk, we zijn ervan overtuigd: Biden of Kamala.”

Donald Trump gebruikte de Iraanse Angriff voor signalen Wahlkampf.

Sinds 14 uur ’s avonds komt de eerste waarschuwende informatie uit het conflictgebied in Biden’s schrijven: Israël meldde dat het open is voor het publiek tijdens de Raketen-Angriffe-kloof. En dat is wat er gebeurde in het land dat luchtverdedigingsbunkers durfden te verlaten. Auch der zvile Luftraum wurde wieder geöffnet. Bidens nationale veiligheidsfunctionaris Jake Sullivan zei dat hij “ineffectief” was door Angriffe Teheran. Vanwege het hoge beschermingsniveau dat door het Israëlische leger wordt geboden, worden ballistische raketten van de Amerikaanse strijdkrachten in het Midden-Oosten zonder enig risico gebruikt.

In de VS-Regierung volgen we nu verdere Aufmerksamkeit, wie Israëls Antwort auf die Angriffe in Teheran zal worden weggenomen, die ihrem Muster nach de eerste Vergeltungswelle van Iran in april (damals aber with langamer fliegenden Drohnen) ähnelten. „Davon is abhängen, wie sich dieser Krieg entwickelt“, hier staat in Securityskreisen. Biden wil dat de Israëlische premier Benjamin Netanyahu de Drehung der Eskalationsspirale afwijst. Ob das gelingt, is beledigend.

