Donald Trump hat Ron DeSantis gerade einen Warnschuss für 2024 geschickt

CNN

—



Am Tag der Parlamentswahlen 2022 schickte Donald Trump eine ganz klare Botschaft für 2024 an Ron DeSantis: Bleib aus dem Rennen oder sonst.

„Ich würde Ihnen Dinge über ihn erzählen, die nicht sehr schmeichelhaft sind – ich weiß mehr über ihn als jeder andere – außer vielleicht über seine Frau“, sagte Trump in einem Interview mit Fox News Digital.

(Trump, ein Einwohner Floridas, sagte am Dienstag, er habe für DeSantis für eine weitere Amtszeit als Gouverneur gestimmt.)

Trumps Rhetorik ist die offenste Drohung, die er in den letzten Wochen gegen DeSantis ausgesprochen hat. Bei einer Kundgebung in Pennsylvania am Wochenende bezeichnete Trump DeSantis als „Ron DeSanctimonious“.

Dieser Spitzname kam weniger als einen Monat, nachdem Trump ihn als „GROSSEN FEHLER“ bezeichnet hatte, als DeSantis den republikanischen Senatskandidaten von Colorado, Joe O’Dea, unterstützte. O’Dea hatte zuvor Dana Bash von CNN gesagt, dass er sich „aktiv“ gegen den ehemaligen Präsidenten stellen würde, wenn er 2024 für das Weiße Haus kandidieren würde.

Und es kommt, nachdem Trump wiederholt darauf bestanden hat, dass DeSantis unklug wäre, gegen ihn anzutreten. „Wenn ich ihm gegenübertreten würde, würde ich ihn schlagen, wie ich alle anderen schlagen würde“, sagte Trump im Oktober letzten Jahres gegenüber DeSantis zu Yahoo Finance. „Ich denke, die meisten Leute würden aussteigen, ich denke, er würde aussteigen.“

Das mag ein bisschen Wunschdenken von Trump sein.

DeSantis scheint am Dienstag kurz vor einem Sieg über den ehemaligen Gouverneur Charlie Crist zu stehen, ein Sieg, der als Sprungbrett für eine Bewerbung im Jahr 2024 dienen könnte. Wie Politico feststellte, sammelte DeSantis 200 Millionen Dollar – eine erstaunliche Summe – für sein Wiederwahlrennen und hatte noch 90 Millionen Dollar auf der Bank.

Er hat es auch vermieden, sich vor Trump zu verbeugen und zu kratzen, wie es so viele andere gewählte republikanische Beamte getan haben. DeSantis suchte in seiner Kampagne 2022 nicht einmal Trumps Unterstützung.

Trump hat routinemäßig gesagt, dass er DeSantis effektiv geschaffen hat, indem er ihn bei den republikanischen Gouverneursvorwahlen 2018 unterstützt hat. Er wiederholte diese Behauptung am Dienstag in einem Interview mit NewsNation.

„Er war nicht einmal in der Lage, ein Faktor im Rennen zu sein, und sobald ich ihn unterstützte, war das Rennen innerhalb weniger Augenblicke vorbei“, sagte Trump. „Ich habe ihm die Nominierung besorgt. Er hat es nicht verstanden, ich habe es verstanden. Denn in dem Moment, als ich diese Bestätigung machte, bekam er sie. Ich dachte, er hätte freundlicher sein können, aber das liegt an ihm.“

Es steht außer Frage, dass Trumps Unterstützung DeSantis half, der zu dieser Zeit ein relativ unbekanntes Mitglied des Kongresses war. Aber seitdem hat sich DeSantis zu einer ganz eigenen Kraft entwickelt. Er war offen skeptisch gegenüber Stillständen, die durch Covid-19 ausgelöst wurden. Er hat sich selbst als vielleicht lautstärksten Gegner im Land der Lehre der kritischen Rassentheorie und anderer angeblich „erwachter“ Politiken positioniert.

Die meisten Umfragen zum GOP-Primärrennen 2024 zeigen, dass Trump bequem vorne liegt. Aber DeSantis erhält oft zweistellige Unterstützung – normalerweise der einzige andere republikanische Anwärter, der dies tut.