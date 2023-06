Am 14. August beginnt der Prozess gegen Donald Trump wegen der Dokumentenaffäre. Doch Stillhalten ist nicht sein Ding, weshalb er nun Fox News ein Interview gab – und indirekt einige Vorwürfe bestätigte. Sein Ex-Anwalt ist entsetzt.

„Es war nicht so ein Dokument. Es war ein Haufen Papiere, alle redeten über den Iran und andere Dinge. Vielleicht wurde etwas zurückgehalten, vielleicht auch nicht, aber es war kein Dokument. Es gab nichts, was man freigeben könnte. Es.“ waren Zeitungsgeschichten, Zeitschriftengeschichten und Artikel. Habe es mit dieser für ihn typischen Formulierung versucht Donald Trump in einem Interview, um seine eigenen Aussagen von vor zwei Jahren zu entschärfen. Sie sind auf einer Tonaufnahme dokumentiert und könnten den Ex-Präsidenten ernsthaft in Schwierigkeiten bringen.

Donald Trump prahlt mit Staatsgeheimnissen



Aus einer damaligen Gesprächsaufzeichnung ging laut US-Medien hervor, dass der Ex-US-Staatschef auf geheime Dokumente hingewiesen habe. Berichten zufolge mischte Trump die Papiere und behauptete, General Mark Milley würde „den Iran gerne angreifen“, sagte aber, es sei ein „Geheimnis“, „a Staatsgeheimnis„. „Als Präsident hätte ich die Geheimhaltung brechen können. Ich kann das nicht mehr tun, aber es ist ein Geheimnis.

Diese Audioaufnahme gilt derzeit als gravierendster Beweis dafür, dass Donald Trump nicht nur über den Geheimstatus der Dokumente informiert war, sondern auch über seinen fahrlässigen Umgang damit. Am 8. Juni erhob das US-Justizministerium, das zugleich oberste Staatsanwaltschaft der USA ist, Anklage gegen ihn in 37 Anklagepunkten. Der Prozess beginnt am 14. August.

Es ist in der Regel rechtlich nicht ratsam, solche Vorwürfe vorher und öffentlich zu kommentieren – rationale Argumente hat Donald Trump jedoch nie in Betracht gezogen. Und so gab der republikanische Präsidentschaftskandidat nebenbei (erneut) indirekt einige der Vorwürfe zu. Einer der Vorwürfe lautet, dass Trump die Dokumente in seinem Anwesen in Florida auf Verlangen der Behörden nicht herausgeben wollte – wozu ihm seine Anwälte geraten hatten. Zum FuchsEr erklärte nun Moderator Bret Baier, warum.

Es hatte mit den Golfshirts zu tun, die zusammen mit den Papieren in denselben Kartons aufbewahrt wurden. „Ich hatte all diese Kisten und ich wollte sie durchgehen, um meine persönlichen Sachen zu holen“, sagte Trump freimütig und fügte hinzu: „Diese Kisten waren voll mit allem. Golfsachen, Kleidung, Hosen, Schuhe.“ Er wollte sie nicht dem zuständigen Nationalarchiv übergeben und sei „sehr, sehr beschäftigt“.

Golfshirts und Staatsgeheimnisse in einer Box



Der US-Magazin „The New Republic“ kommentiert seine Aussage mit einem Hauch von Sarkasmus: „Trump hat also möglicherweise ein Verbrechen begangen, weil er zu sehr damit beschäftigt war, seine Golfshirts und -schuhe zu finden, die er in derselben Kiste wie Staatsgeheimnisse aufbewahrt. So macht man das.“

In dem zweiteiligen Interview machte der Ex-US-Präsident insgesamt keine gute Figur. Trump konnte sich lange Zeit mit seinem Home-and-Farm-Sender verbinden Fox News Ich fühle mich sicher, aber inzwischen ist die Liebe der Fernsehproduzenten zum Republikaner abgekühlt. Auch die Senderexperten ließen kein gutes Haar an Trumps Äußerungen. Brit Hume sagte über Trumps Worte: „Seine Antworten zu dieser Angelegenheit grenzten an Unverständlichkeit und sollten ihm vor Gericht nicht weiterhelfen.“

Leistung war eine „Katastrophe“



Das US-Magazin „Rolling Stone“ berichtet, dass Trump den eher ungewöhnlich harschen Ton von Fox-Mann Baier sogar gefiel, weil er meinte, er habe die Fragen gut beantwortet und dadurch Aufmerksamkeit erregt. Für seinen ehemaligen Rechtsberater Ty Cobb war der Auftritt allerdings eine „Katastrophe“, wie er dem „Rolling Stone“ sagte. Trump machte der Regierung (als Staatsanwalt) mit dem Interview ein großes Geschenk. „Sie wird seine Aussagen nutzen können, um praktisch alle Anklagepunkte in der Anklage gegen Mar-a-Lago zu beweisen“, sagte der Anwalt.

Quellen: DPA, AFP, Fox News„Rollender Stein„,“New York Times“, „Die Neue Republik“.