Donald Trump, Donald Jr., Eric und Ivanka Trump werden in New York aussagen: NPR

Beschriftung umschalten Seth Wenig/AP

Seth Wenig/AP

Donald Trump Jr., geschäftsführender Vizepräsident der Trump Organization und Sohn des ehemaligen Präsidenten Donald Trump, betrat am Mittwoch den Zeugenstand, um in einem Zivilprozess auszusagen, in dem er ihn, seinen Bruder und seinen Vater des wissentlichen Betrugs beschuldigte.

Colleen Faherty, die Anwältin des Generalstaatsanwalts, begann Fragen, indem sie Trump Jr. nach seinen früheren Rollen in der Trump Organization fragte der Trump Revocable Trust. Sie fragte auch nach der Hierarchie im Unternehmen und wo sie ihn, seinen Bruder, seinen Vater und Allen Weissleberg, den ehemaligen Finanzchef der Trump Organization, einordnete, die alle im Prozess Angeklagte sind.

Trump Jr. sagte aus, dass er sich nicht erinnern könne, in irgendeinem Jahr an der Zusammenstellung der Finanzberichte von Donald Trump beteiligt gewesen zu sein, aber er sei dafür verantwortlich, die Dokumente zu unterzeichnen. Er sagte, er verlasse sich bei der Prüfung der Dokumente auf andere wie Weissleberg.

Seine Aussage wird voraussichtlich am Donnerstag fortgesetzt, gefolgt von der Aussage seines jüngeren Bruders Eric, einem weiteren Vizepräsidenten des bahnbrechenden Familienunternehmens.

Es wird erwartet, dass der ehemalige Präsident am kommenden Montag den Zeugenstand übernimmt. Dies ist das erste Mal, dass er offiziell zu einer öffentlichen Aussage in einem seiner anhängigen Prozesse aufgefordert wird.

Auch Ivanka Trump, die Tochter des ehemaligen Präsidenten, soll nächste Woche aussagen. Sie ist keine Angeklagte.

Die Familie wird Fragen vor dem New Yorker Richter Arthur Engoron beantworten, der den Prozess leitet. Engoron hat bereits entschieden, dass die Trump Organization Betrug begangen hat. Im Prozess müssen jedoch noch einige Fragen geklärt werden, darunter die Frage, ob der Betrug vorsätzlich begangen wurde und wie hoch die Strafe zu zahlen ist, wenn die Angeklagten haftbar gemacht werden.

Ehemalige Trump-Verbündete haben bereits ausgesagt

Letzte Woche hörte Engoron die Aussage von Michael Cohen, einem ehemaligen Trump-Anwalt und bekannten „Fixer“, der sich gegen seinen ehemaligen Chef wandte.

Während seiner Aussage sagte Cohen, Trump habe ihn gebeten, „das Gesamtvermögen auf der Grundlage einer von ihm willkürlich gewählten Zahl zu erhöhen“.

Cohen sagte, seine Verantwortung bestehe zusammen mit der von Weisselberg darin, „die sehr unterschiedlichen Anlageklassen umzugestalten und diese Vermögenswerte zu erhöhen, um die Zahlen zu erreichen“, die Trump gefordert hatte.

Aber Cohens frühere Verurteilungen, zu denen unter anderem Lügen unter Eid gegenüber dem Kongress und einer Bank sowie seine früheren Schuldeingeständnisse wegen Steuerhinterziehung und Verstoßes gegen Gesetze zur Wahlkampffinanzierung gehören, wurden sowohl von den Anwälten des Generalstaatsanwalts als auch von Trumps Anwälten zur Sprache gebracht.

Zu Beginn des Prozesses hörte Engoron die Aussage von Weisselberg, einem Angeklagten im Prozess. Ihm wird die Unterzeichnung betrügerischer Finanzberichte vorgeworfen.

Eine der Aussagen, nach denen er vor Gericht gefragt wurde, bezieht sich auf das Penthouse des ehemaligen Präsidenten.

Aus den während des Prozesses vorgelegten Dokumenten geht hervor, dass das Triplex des Trump Tower im Jahr 1994 eine Fläche von fast 11.000 Quadratfuß hatte und nicht die 30.000 Quadratfuß, die in den Jahresabschlüssen späterer Jahre angegeben waren.

A Forbes Ein Zeitschriftenartikel beleuchtete die Diskrepanz ursprünglich im Jahr 2017. Weisselberg sagte aus, dass er dieser konkreten Eigenschaft keine Beachtung geschenkt habe. Er sagte, er könne sich nicht erinnern, ob er die Finanzberichte mit Trump besprochen habe, als sie fertiggestellt waren.

Beschriftung umschalten Ted Shaffrey/AP

Ted Shaffrey/AP

Gag-Befehl ist immer noch aktiv

Trump wurde letzte Woche zu einer Geldstrafe von 10.000 US-Dollar verurteilt und in den Zeugenstand geladen, weil er gegen eine von Engoron in der ersten Verhandlungswoche erlassene Knebelverfügung verstoßen hatte.

Die Anordnung verbietet es allen Parteien, Kommentare über Mitarbeiter des Richters abzugeben.

Trump wurde bereits mit einer Geldstrafe von 5.000 US-Dollar belegt, weil er gegen denselben Gag-Befehl verstoßen hatte, nachdem ein Truth Social-Beitrag über den Gerichtsschreiber erstellt und auf der Website der Trump-Kampagne verblieben war.

„Ich beschütze meine Mitarbeiter sehr“, sagte Engoron und drohte künftig mit „schweren Sanktionen“.