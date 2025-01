»Niemand will das sehen, und kein Amerikaner kann darüber glücklich sein«, schrieb Trump auf der Plattform Truth Social . »Die Demokraten sind ganz aus dem Häuschen darüber, dass unsere prächtige amerikanische Flagge während meiner Amtseinführung möglicherweise auf halbmast weht.« Sie würden »in Wirklichkeit unser Land nicht lieben, sondern nur an sich selbst denken«, heißt es in dem Post weiter.

Die Sprecherin des Weißen Hauses, Karine Jean-Pierre, schloss aus, dass die Beflaggung vor dem Hintergrund der Amtseinführung überdacht oder geändert werde.