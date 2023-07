Washington. Der frühere US-Präsident Donald Trump befürchtet eine bevorstehende Anklage im Zusammenhang mit der gewaltsamen Erstürmung des US-Parlaments am 6. Januar 2021. Sonderermittler Jack Smith teilte ihm am Sonntag in einem Brief mit, dass er das Ziel der Ermittlungen sei und innerhalb von vier Tagen zurückkehren werde Eine Jury – eine sogenannte Grand Jury – berichtete Trump am Dienstag. Dies bedeutet fast immer eine Festnahme und Anklage. Der 77-Jährige will bei der Präsidentschaftswahl im nächsten Jahr erneut für die Republikaner kandidieren.

Das Justizministerium hatte den Sonderermittler im November genutzt, um die politisch heiklen Ermittlungen gegen den Ex-Präsidenten auszulagern. Smith kümmert sich sowohl um eine Affäre um gestohlene Geheimdokumente als auch um die Rolle des Republikaners beim Angriff von Trump-Anhängern auf das Kapitol. Er prüft seit Monaten, ob genügend Beweise vorliegen, um rechtliche Schritte einzuleiten. Trump hat die Wahl 2020 deutlich gegen den Demokraten Joe Biden verloren – nimmt die Niederlage aber trotzdem nicht hin und verbreitet die Lüge vom Wahlbetrug.

Am 6. Januar 2021 stürmten Trump-Anhänger den Sitz des US-Kongresses in Washington, wo die Wahlniederlage offiziell bestätigt werden sollte. Eine von Trump angestiftete Menschenmenge drang gewaltsam in den Kongress ein und tötete fünf Menschen.

Zuvor hatte Trump seinen Stellvertreter Mike Pence öffentlich aufgefordert, das Verfahren zur Bestätigung von Bidens Wahlsieg zu blockieren. Pence hielt jedoch an der Verfassung fest.

