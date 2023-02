Don Citroen gaat weer in de lucht.

De CNN vanmorgen co-anker keert terug naar de ochtendshow op 22 februari, E! Nieuws kan bevestigen. Het nieuws komt minder dan een week nadat hij werd bekritiseerd vanwege opmerkingen over politici Nikki Haley.

Volgens CNN Business zal het anker een “formele training” ondergaan naar aanleiding van zijn controversiële opmerkingen over de voormalige ambassadeur van de Verenigde Naties, 51, van wie hij suggereerde dat hij niet in haar beste jaren was toen hij verwees naar opmerkingen die ze had gemaakt over oudere carrièrepolitici die hun geestelijke gezondheid moeten bewijzen. geschiktheid voor herverkiezing.

“Dit hele gepraat over leeftijd maakt me ongemakkelijk”, begon Lemon in de aflevering van 16 februari van CNN vanmorgen. “Ik denk dat het de verkeerde weg is om in te slaan. Ze zegt dat mensen – politici of zoiets – niet in hun beste jaren zijn. Nikki Haley is niet in haar beste jaren, sorry. misschien jaren 40.”

mede-gastheren Papaver Harlow En Kaitlan Collins duwde onmiddellijk terug op het oude anker, waardoor Lemon de kans kreeg om zijn standpunt te verduidelijken. In plaats daarvan verdubbelde hij echter.

“Dat is niet volgens mij”, vervolgde de 56-jarige. “Als je googelt: ‘Wanneer is een vrouw in haar beste jaren?’ Het zal zeggen 20s, 30s en 40s.”