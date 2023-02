Bekijk de bedrijven die de krantenkoppen halen tijdens de middaghandel.

Nvidia — De chipvoorraad steeg met 12% nadat Nvidia in het meest recente kwartaal de verwachtingen overtrof op het gebied van top en bottom line. Wall Street-analisten keurden de resultaten goed en zeiden dat AI-kansen de groei van de chipmaker zullen stimuleren.

Lucide Groep — De fabrikant van elektrische voertuigen kelderde meer dan 18% nadat de omzet in het vierde kwartaal achterbleef bij de verwachtingen van analisten. Bank of America verlaagde ook het aandeel van een koopadvies naar neutraal, daarbij verwijzend naar zorgen over de vraag op korte termijn.

Bommel – Aandelen voegden meer dan 4% toe nadat Bumble de omzetverwachtingen voor het vierde kwartaal had overtroffen. Het bedrijf boekte echter een kwartaalverlies van 85 cent per aandeel, een cijfer inclusief een bijzondere waardevermindering van het stopzetten van activiteiten in Rusland en Wit-Rusland.

Mozaïek bedrijf — Aandelen van het bedrijf voor kunstmestmineralen stegen donderdag met 1,4% nadat de kwartaalomzet van Mosaic hoger was dan verwacht. Het bedrijf genereerde $ 4,48 miljard aan inkomsten, terwijl analisten die door StreetAccount werden ondervraagd, een omzet van $ 4,17 miljard verwachtten. De gecorrigeerde winst per aandeel van Mosaic bleef achter bij de verwachtingen, maar het bedrijf zei dat het dit jaar een “herstel van de vraag naar meststoffen” verwachtte.

Lordstown motoren — De aandelen van de fabrikant van elektrische voertuigen daalden met 14% nadat het bedrijf een productie- en leveringspauze aankondigde om kwaliteitsproblemen met bepaalde Endurance-componenten aan te pakken. Lordstown zal ook vrijwillig 19 Endurance-pick-ups terugroepen om een ​​”specifiek probleem met de elektrische verbinding aan te pakken dat kan leiden tot verlies van voortstuwing tijdens het rijden”.

Domino’s Pizza , Papa John’s International — De pizzaketens daalden respectievelijk met 11% en 7,6% nadat ze gemengde inkomsten rapporteerden. Domino’s omzet en verkoop in dezelfde winkel misten de schattingen van analisten, terwijl de aangepaste winst per aandeel beter was. Papa John’s versloeg zowel de inkomsten als de omzet, maar miste de schattingen van de verkoop van restaurants in Noord-Amerika.

Nikola — Aandelen daalden meer dan 7% nadat Nikola kwartaalomzet rapporteerde die de verwachtingen van analisten teleurstelde. De fabrikant van elektrische vrachtwagens zei dat het slechts 20 batterij-elektrische vrachtwagens aan dealers heeft geleverd, ondanks de productie van 133 vrachtwagens in het vierde kwartaal.

eBay — Aandelen daalden met 8,3%, zelfs nadat eBay over het vierde kwartaal inkomsten rapporteerde die de verwachtingen overtroffen. De online verkoper van goederen boekte een winst van 77 cent per aandeel, onder de schatting van Refinitiv van 81 cent per aandeel.

Alibaba-groep — De aandelen daalden met meer dan 2%, zelfs nadat de fiscale derdekwartaalcijfers van de Chinese e-commercegigant beter waren dan de schattingen van analisten. De winst per Amerikaans certificaat kwam uit op 46,82 miljard yuan, tegen de verwachte 34,02 miljard yuan. De omzet bedroeg 247,76 miljard Chinese yuan ($ 35,92 miljard), meer dan de schattingen van 245,18 miljard Chinese yuan.

Moderna — De farmaceutische voorraad daalde met meer dan 8% nadat Moderna zwakker dan verwachte inkomsten voor het vierde kwartaal rapporteerde, daarbij verwijzend naar stijgende kosten als gevolg van overtollige productiecapaciteit en een lagere vraag naar zijn Covid-19-vaccin.

– Michelle Fox, Tanaya Macheel, Jesse Pound en Samantha Subin van CNBC droegen bij aan de rapportage