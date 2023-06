Franchisenehmer Tom Peterson führt in einem Domino’s „Pizza Theater“-Standort in Jersey City, New Jersey, eine neue App von Domino’s Pizza Inc. vor, die Teil ihres digitalen Bestellsystems ist.

Für Kunden, die beim Sonnenbaden am Strand oder Entspannen im Park Lust auf Pizza haben: Dominos Pizza möchte die Lieferung so einfach machen wie zu Hause.

Domino’s hat am Dienstag seinen neuen Pinpoint Delivery-Service angekündigt, der es Kunden im ganzen Land ermöglicht, an Standorte ohne Standardadresse zu bestellen. Kunden können ihre Bestellungen über den Tracking-Service des Unternehmens in Echtzeit verfolgen, auf den GPS-Standort eines Fahrers zugreifen und SMS-Benachrichtigungen über den Fortschritt der Lieferung erhalten, sagte der Pizzariese in einer Pressemitteilung.

„Keine Adresse? Kein Problem“, sagte Christopher Thomas-Moore, Senior Vice President und Chief Digital Officer von Domino. „Domino’s ist stolz darauf, die erste Schnellrestaurantmarke in den USA zu sein, die Essen im Handumdrehen an ihre Kunden liefert.“

Das Unternehmen kündigte letzte Woche einen Soft-Launch für Pinpoint Delivery in allen Domino’s-Filialen im ganzen Land an erhielt positives Feedback von Kunden und Zustellfahrern.

„Ein Popup-Fenster in der App informiert Kunden darüber, dass sie vier Minuten Zeit haben, um ihren Fahrer zu treffen und ihre Bestellung am vorgesehenen Abholort in der Nähe des Ortes abzuholen, an dem sie die Bestellung aufgegeben haben, sagte Danielle Bulger, Sprecherin von Domino, gegenüber CNBC.

Domino’s hat 2017 über seinen Master-Franchisenehmer in Australien eine ähnliche Pin-Drop-Liefertechnologie namens Domino’s Anywhere eingeführt. Mit der Einführung von Pinpoint Delivery wird die Funktion erstmals auf US-Märkten verfügbar sein.

Dominos Aktien fielen am Dienstag um mehr als 1 %. Sie sind in den letzten fünf Tagen um mehr als 8 % gestiegen.

Stifel-Analyst Chris O’Cull hat die Pizzakette letzte Woche auf „Kauf aus der Warteschleife“ hochgestuft und gesagt, das Unternehmen werde „die Lieferverkäufe stabilisieren und die Verkäufe zum Mitnehmen weiter auf ein neues Rekordniveau steigern“, berichtete CNBC letzte Woche.

Der digitale Bereich macht rund 80 % der Bestellungen des Unternehmens aus. Domino’s stand im vergangenen Jahr vor der Herausforderung, eine ausreichende Anzahl von Lieferfahrern zu rekrutieren und zu halten, was sich negativ auf den Umsatz auswirkte.

Da der Wettbewerb in der Lebensmittellieferbranche während der Pandemie zunahm, hat Domino’s seine Technologie erweitert, um sich einen Vorsprung zu verschaffen. Im Jahr 2021 begann man damit, Roboterautos für die Pizzalieferung zu testen und die Sprachbestellung zu integrieren Apfel ’s CarPlay-Technologie Anfang dieses Jahres.

Klarstellung: Diese Geschichte wurde aktualisiert, um zu berücksichtigen, dass Domino’s Kunden über seine App darüber informiert, wie viel Zeit ihnen zur Abholung der Bestellung bleibt.