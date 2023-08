Dominic Thiem heeft zijn oog laten vallen op een Mentalprofessor

Österreichs Tennisstar kreeg geen aanvaller met Thema Mental Fitness um. In Kitzbühel is er een sportpsychologie dabei. Bei seinen Beweggründen ließ Thiem tief blicken.

Mentals Training war long Zeit kein Theme für Dominic Thiem. Wer seinen Weg in de Weltspitze findet, sich dort dann jahrelang behauptet, hat meist auch keinen Bedarf dafür. Der Körper muss gehegt and gedegt are, die Technik eingeschliffen, die Taktik …