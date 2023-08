Dominic Stricker schlägt Stefanos Tsitsipas:

Dominic Stricker schittert op de US Open Stefanos Tsitsipas en blijft eerste in de gereden Runde een Major-Turniers.

De Schweizer-races spelen een Grand Slam-toernooi zonder meer te duren. Een exploit van Belinda Bencic? Een brief van Tanz van Stan Wawrinkavielleicht? Beiden zijn niet op de US Open in New York geweest, noch op Bencic en Wawrinka, noch op Turnier. Doch für das eerste Hoogtepunt uit Schweizer Kijk naar de Grand Slam-Turnier van de Saison en anders: Dominic Stricker, 21-jarige nieuwkomer uit de Grosshöchstetten bij Bern. Voordat drie jaar Stricker in de Finale werd gewonnen, won Landsmann Leandro Riedi van de Junioren-Turnier op de French Open in Parijs en verloor in de Schweiz de Hoffnung, maar een Mann na Roger Federer en Stan Wawrinka waren klaar.