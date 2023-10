CNN

Dollar General hat seinen ehemaligen Vorstandsvorsitzenden zurückgeholt, um sein angeschlagenes Geschäft wiederzubeleben.

Am Donnerstag gab die Discountkette bekannt, dass sie Todd Vasos als CEO wieder eingesetzt hat und Jeff Owen ersetzt. Vasos war zuvor sieben Jahre lang in dieser Funktion tätig, bevor er 2022 in den Ruhestand ging.

Der Ersatz sei mit sofortiger Wirkung wirksam, teilte das Unternehmen mit. Owen war weniger als ein Jahr CEO.

„Zu diesem Zeitpunkt hat der Vorstand entschieden, dass ein Führungswechsel notwendig ist, um die Stabilität und das Vertrauen in die Zukunft des Unternehmens wiederherzustellen“, sagte Michael Calbert, Vorstandsvorsitzender von Dollar General, in einer Erklärung.

Die Aktien von Dollar General, die in diesem Jahr unter Druck standen, stiegen am Donnerstag nach der Ankündigung im nachbörslichen Handel stark an.

Seit Owen im vergangenen November das Amt des Vorstandsvorsitzenden übernommen hat, ist Dollar General mit einem verlangsamten Wachstum konfrontiert. Im August senkte das Unternehmen seine Umsatz- und Gewinnaussichten für das Jahr und machte dafür schwächere Verbraucherausgaben und zunehmende Diebstähle verantwortlich. Anfang des Jahres protestierten Arbeiter auch gegen eine Reihe von Verstößen gegen die Bundessicherheit und gewalttätigen Vorfällen in der Kette.

Auch externe Wirtschaftsfaktoren könnten zum Abwärtstrend der Discountkette beigetragen haben.

Neil Saunders, Einzelhandelsanalyst und Geschäftsführer bei GlobalData, sagte gegenüber CNN, dass die Abschwächung von Dollar General teilweise darauf zurückzuführen sei, dass seine Kundenbasis den Druck höherer Lebenshaltungskosten verspüre.

„Dies wurde durch Kürzungen der SNAP-Zahlungen verschärft, da die vorübergehenden Pandemieleistungen ausliefen. „Um Geld zu sparen, schränken einkommensschwächere Käufer daher den Kauf von nicht konsumierbaren und Genussmitteln in der Kette ein“, sagte er.

Die Wall Street schien das Vertrauen in Owens Führung zu verlieren. Anfang dieses Jahres protestierten Arbeiter von Dollar General gegen unsichere Arbeitsbedingungen in dem Geschäft. Die Aktien des Einzelhändlers sind seit Jahresbeginn um fast 60 % gefallen.

Umgekehrt hat Dollar General während der sieben Jahre als CEO von Vasos seine Marktkapitalisierung mehr als verdoppelt. Darüber hinaus erweiterte das Unternehmen seine Filialbasis um rund 7.000 und steigerte in dieser Zeit den Jahresumsatz um mehr als 80 %.

In einer Erklärung sagte Vasos, sein Ziel sei es, den Einzelhändler wieder in eine Position der Stärke zu bringen.

„Ich freue mich darauf, wieder mit dem breiteren Team zusammenzuarbeiten, während wir danach streben, für unsere Mitarbeiter und Kunden zu einer Position der operativen Exzellenz zurückzukehren und nachhaltiges, langfristiges Wachstum und Wertschöpfung für unsere Aktionäre zu liefern“, sagte er.

Mindestens ein Wall-Street-Analyst begrüßte den Führungswechsel. Rupesh Parikh, Senior Analyst bei Oppenheimer, bezeichnete die Änderung als „überraschend“, sagte jedoch, sie könne „dazu beitragen, das Vertrauen des Einzelhändlers wiederherzustellen“.