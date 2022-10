Dokumente des Geheimdienstes, die dem Komitee vom 6. Januar übergeben wurden, zeigen, dass die Strafverfolgungsbehörden Drohungen vor dem Angriff auf das Kapitol diskutierten

CNN

Dokumente, die dem House Select Committee zur Untersuchung des Aufstands vom 6. Januar 2021 durch den US-Geheimdienst zur Verfügung gestellt wurden, zeigen, dass die Agentur und ihre Strafverfolgungspartner vor dem Angriff auf das US-Kapitol Kenntnis von Social-Media-Beiträgen hatten, die gewalttätige Sprache und Drohungen gegen Gesetzgeber enthielten .

Die Dokumente, die ausschließlich CNN zur Verfügung gestellt wurden, wurden dem Ausschuss vor der Anhörung am Donnerstag übergeben und werfen ein neues Licht auf die Gespräche zwischen den Strafverfolgungsbehörden im Vorfeld des Angriffs.

Die Dokumente zeigen auch, dass der Secret Service Bewertungen von Partnerbehörden, einschließlich des FBI und der US-Kapitolpolizei, berücksichtigte, als sie ihre Sicherheitslage vor der Abstimmungsbescheinigung am 6. Januar festlegten. Trotz der gewalttätigen Online-Rhetorik, die in diesen Dokumenten geteilt wird, warnte keine der Behörden klar vor dem Potenzial für groß angelegte Gewalt, wie sie sich an diesem Tag im Kapitol abspielte, trotz der Informationen, die sie austauschten.

„Derzeit werden keine unmittelbaren Bedrohungen verfolgt“, lautete eine Zusammenfassung der FBI-Geheimdienstbewertung in Bezug auf den 6. Januar, die dem Secret Service mitgeteilt wurde.

Der Secret Service wurde jedoch auf Social-Media-Beiträge von Websites wie Parler aufmerksam gemacht, die damals eine beliebte rechtsextreme Plattform war.

„Wird für Trump kämpfen, egal was passiert“, lautete ein Post, der dem Secret Service gemeldet wurde.

„Wenn wir sagen, der Korruption die Macht zu nehmen, haben wir das ernst gemeint“, sagte ein anderer.

Die Dokumente gehen nicht auf andere Bedenken ein, die letzte Woche vom Ausschuss geäußert wurden, einschließlich widersprüchlicher Aussagen von Zeugen des Geheimdienstes, die dem Gremium sagten: „Sie hatten keine Informationen über Gewalt erhalten, die möglicherweise einen ihrer Schutzpersonen am 6. Januar bedroht haben könnte, einschließlich des Lasters Präsident.“

„Beweise deuten stark darauf hin, dass diese Zeugenaussage nicht glaubwürdig ist“, sagte der demokratische Abgeordnete Adam Schiff aus Kalifornien während der Anhörung am Donnerstag.

Nach der Anhörung sagte Schiff in einem Interview mit CNN, dass das Komitee beabsichtige, „Leute vom Secret Service zurückzubringen, einige, die vielleicht auf eine Weise ausgesagt haben, die wir jetzt, da wir diese dokumentarischen Beweise erhalten haben, nicht glaubwürdig finden, aber möglicherweise andere Zeugen, von denen wir noch nichts gehört haben.“

In einer Erklärung gegenüber CNN sagte der Sprecher des Geheimdienstes, Anthony Guglielmi, dass der Dienst „vor und während des 6.

„Informationen wurden von mehreren Bundesstaaten und lokalen Behörden empfangen und an diese gesendet. Enthalten sind die redigierten Beispiele dieser Mitteilungen, auf die in der Anhörung des Ausschusses am Donnerstag verwiesen wurde, und zeigen die behördenübergreifende Mitteilung“, sagte er.

„Obwohl die spezifische Mission des Geheimdienstes kompromisslos ausgeführt wurde, werden die beispiellosen Ereignisse dieses Tages weiterhin ausgewertet, um sicherzustellen, dass es nie wieder zu einem Angriff auf unsere Demokratie kommen kann“, sagte Guglielmi. „Dies ist nicht nur für unsere Regierungsinstitutionen von größter Bedeutung, sondern spricht auch für die Existenz und den Zweck des Geheimdienstes der Vereinigten Staaten.“

Guglielmi sagte gegenüber CNN auch, dass der Secret Service „niemals eine Mitteilung des Ausschusses erhalten habe, dass der Aussage eines Mitarbeiters widersprochen wurde“.

Das House Select Committee lehnte eine Stellungnahme ab, als es zu den Dokumenten befragt wurde.

Die Anhörung am Donnerstag war die erste seit dem 21. Juli. In den fast drei Monaten seit dieser Anhörung erhielt das Komitee mehr als eine Million Aufzeichnungen vom Secret Service. Das Gremium enthüllte einiges von dem, was es während der Anhörung am Donnerstag gelernt hatte.

Während es immer noch Fragen zu gelöschten Textnachrichten von Geheimdienstagenten rund um den Aufstand gibt, erhielt das Gremium Nachrichten und E-Mails, aus denen hervorgeht, dass die Agentur vor dem 6. Januar 2021 Warnungen über die Aussicht auf Gewalt sowie Echtzeitberichte über Waffen erhalten hat die Menge vor Trumps Rede im Ellipse.

Schiff sagte während der Anhörung am Donnerstag, dass der Secret Service Warnungen vor Online-Drohungen gegen den damaligen Vizepräsidenten Mike Pence vor dem Aufstand im Kapitol erhalten habe, darunter, dass Pence „ein toter Mann wäre, der wandelt, wenn er nicht das Richtige tut. ‚“

Am 6. Januar schrieb ein Geheimdienstagent um 12:36 Uhr laut Komitee: „Bei so vielen bisher gefundenen Waffen; Sie fragen sich, wie viele unbekannt sind. Könnte nach Einbruch der Dunkelheit sportlich sein.“

Ein anderer Agent antwortete Minuten später: „Kein Zweifel. Die Leute in der Ellipse sagten, dass sie nach der POTUS-Rede ins Kapitol ziehen würden.“