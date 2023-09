Bill Russell triumphierte auf dem Platz und kämpfte gegen Rassismus. Netflix erzählt in einer neuen Dokumentation über ihn eine tolle Sportgeschichte.

Eine gute Sportgeschichte ist mehr als nur eine Aneinanderreihung von Ergebnissen. Sie erzählt immer etwas über die Gesellschaft, in der Siege errungen und Niederlagen akzeptiert werden. Insofern ist das Leben des Basketballspielers Bill Russell eine großartige Sportgeschichte, die Regisseur Sam Pollard in der zweiteiligen Netflix-Dokumentation erzählt.

Russell kam 1956 als Center und Hoffnungsträger der Boston Celtics in die NBA und war einer der wenigen schwarzen Männer in einer von Weißen dominierten Liga. Als Verteidiger dominierte er den Bereich vor dem Korb und erfand das Schussblocken, indem er den Ball in die Luft schlug, nachdem er die Hand des Angreifers verlassen hatte. Vor ihm, so heißt es in der Dokumentation, war Basketball ein zweidimensionales Spiel weißer Jungen, die am Boden festklebten. Die Art und Weise, wie er spielte, machte es dreidimensional.

Zahlreiche Erfahrungen mit Rassismus

Er führte die Celtics zur NBA-Meisterschaft und stieg zum ersten schwarzen Superstar der Liga auf. Mit den Celtics gewann er insgesamt 11 Titel, ein bis heute unerreichter Rekord. Der Dokumentarfilm beginnt mit Basketball-Größen von damals und heute, die Russells Bedeutung für den Sport, aber vor allem seine Rolle abseits des Spielfelds – als Bürgerrechtsaktivist – hervorheben.

„Bill Russell: Legende“ bei Netflix

Russell wurde 1934 in den getrennten Südstaaten geboren und erinnert sich in seiner Autobiografie „Second Wind“ an zahlreiche Erfahrungen mit Rassismus. Als ein Rassist 1963 in Jackson den schwarzen Aktivisten Medgar Evers ermordete, rief Russell Evers‘ Bruder an und fragte, wie er helfen könne. Er bat ihn, nach Jackson zu kommen – trotz Morddrohungen hielt Russell dort im getrennten Mississippi ein Basketballcamp für schwarze und weiße Kinder ab.

Bis heute ist der 2022 verstorbene Russell für viele ein Vorbild. Seit 2013 gibt es in Boston eine Statue von ihm, die Dokumentation ist ein zweites Denkmal für ihn.