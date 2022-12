Dokumentarfilm „Harry & Meghan“: 5 große Momente der 1. Folgen – National

** HINWEIS: Dieser Artikel enthält Spoiler zu den ersten drei Folgen der „Harry & Meghan“-Dokuserie auf Netflix. **

Die Netflix-Dokumentation von Prinz Harry und Meghan Markle wurde endlich veröffentlicht, und die britische Königsfamilie könnte erleichtert aufatmen.

Die erste Hälfte des Harry & Meghan Dokumentationen – bestehend aus drei Episoden, die in den frühen Morgenstunden am Donnerstag veröffentlicht werden – nehmen keine großen Schläge auf die königliche Familie, sondern bieten stattdessen eine eingehende Kritik an den britischen Boulevardzeitungen. Es erfüllt das Netflix-Versprechen einer Serie, die „die Herausforderungen untersucht, die dazu geführt haben (Markle und Harry fühlen sich) gezwungen, von ihren Vollzeitrollen in der Institution zurückzutreten“.

Die Zuschauer erhalten Perspektiven von Harry, Markle und ihrem engsten Freundes- und Kollegenkreis. Aber jeder, der nach anzüglichen Geschichten oder Klatsch über das Innenleben der einflussreichsten Familie Großbritanniens den Atem anhält, muss durchhalten, bis die nächsten drei Folgen am 15. Dezember veröffentlicht werden – wenn diese Art von Geschichten überhaupt erzählt werden.

Die Geschichte geht unter der Anzeige weiter

Weiterlesen: „Harry & Meghan“-Dokumentarfilm-Trailer, denen vorgeworfen wird, „irreführendes“ Filmmaterial verwendet zu haben Weiterlesen „Harry & Meghan“-Dokumentarfilm-Trailer, denen vorgeworfen wird, „irreführendes“ Filmmaterial verwendet zu haben

Ein Großteil der bisherigen Dokuserien befasst sich eingehender mit Themen, die im letztjährigen Interview mit Oprah Winfrey angesprochen wurden, darunter Markles schwieriger Übergang ins Leben als Royal, die unglücklichen Auswirkungen auf bestimmte Mitglieder ihrer eigenen Familie und die Rücksichtslosigkeit der britischen Tabs.

Anstelle eines Hit-Jobs in der königlichen Familie, wie einige erwartet haben, erhalten die Zuschauer einen intimeren, wenn auch völlig unkritischen Blick darauf, wie Harry und Markle ihre Beziehung navigiert haben – vom Beginn ihrer geheimen Werbung bis hin zu Einblicken in ihr aktuelles Leben in Montecito, Kalifornien.

Vom Treffen des Paares über überraschende Gastinterviews bis hin zum Drama, das sich in den frühen Tagen ihrer Beziehung abspielte, hier sind fünf der besten Momente aus dem ersten Band von Harry & Meghan.

Markles Mutter Doria meldet sich zum ersten Mal zu Wort

Die Welt erhaschte einen Blick auf Doria Ragland, die ihre Tochter während ihrer Hochzeit mit Harry im Jahr 2018 begleitete, aber bis jetzt hat sie ihre Seite der Geschichte nie mit der Presse geteilt.

Sie gibt ihr Debüt in Episode 2 der Serie und sagt der Kamera, dass „die letzten fünf Jahre eine Herausforderung waren“, aber sie ist jetzt „bereit, (ihre) Stimme gehört zu haben, das ist sicher.“

Die Geschichte geht unter der Anzeige weiter

Dieses offizielle Tauffoto, das vom Herzog und der Herzogin veröffentlicht wurde, zeigt Prinz Harry, Herzog von Sussex, und Meghan, Herzogin von Sussex, mit ihrem Sohn Archie und der Herzogin von Cornwall, den britischen Prinzen Charles, Prinz von Wales, Doria Ragland, Lady Jane Fellowes, Lady Sarah McCorquodale, Prinz William, Herzog von Cambridge und Catherine, Herzogin von Cambridge auf Schloss Windsor bei London, Großbritannien, 6. Juli 2019.

Chris Allerton/Pool über REUTERS



Ragland gibt ihr in der zweiten und dritten Folge mehrmals Einblick und spricht über ihren ersten Eindruck von Harry – sie bemerkte, dass er „hübsch“ und „wirklich nett“ war, als sie ihn zum ersten Mal traf, mit „wirklich großartigen Manieren“ – und dokumentierte die Angst Sie fühlte sich, als sie in den USA „von den Paparazzi verfolgt“ wurde

„Ich habe mich oft unsicher gefühlt. Ich kann nicht einfach mit meinen Hunden Gassi gehen. Ich kann nicht einfach zur Arbeit gehen. Es war immer jemand da, der auf mich wartete“, erklärte sie.

Doria Ragland.

Netflix



An einem Punkt drückte Ragland auch ihr Bedauern aus, dass sie nicht offen mit Markle über das Urteil gesprochen hatte, dem sie eines Tages als Frau gemischter Rassen gegenüberstehen könnte.

Die Geschichte geht unter der Anzeige weiter

“Als Elternteil würde ich im Nachhinein absolut gerne zurückgehen und diese Art von echtem Gespräch darüber führen, wie die Welt Sie sieht.”

Harrys und Markles überraschende Begegnung mit süßer und heimlicher Werbung

Eine der vielleicht interessantesten Enthüllungen der Serie ist, dass Harry und seine Braut sich 2016 erstmals über Instagram kennengelernt haben, was auch bedeutet, dass Harry einen geheimen Instagram-Account hatte (hat?).

„Ich scrollte durch meinen Feed und jemand, der ein Freund war, hatte dieses Video von den beiden, wie ein Snapchat“, erinnerte sich Harry.





1:04

Harry & Meghan: Offizieller Trailer



Nachdem er den Schnappschuss von Markle mit einem Eselsohrenfilter gesehen hatte, war der Prinz neugierig, mehr zu erfahren.

„Ich dachte: ‚Wer ist DAS?’“, teilte er mit.

Die Geschichte geht unter der Anzeige weiter

Der gemeinsame Freund sagte Markle, dass „Prince Haz“ sie treffen wollte, aber sie den Spitznamen des Königs nicht kannte.

„Wer ist er?“ Sie erinnerte sich und sagte, sie habe dann seinen Feed als „Barometer“ gescrollt und sei beeindruckt von seiner Naturfotografie und seiner philanthropischen Arbeit in Afrika.

Die beiden machen sich dann auf zu einer intensiven, heimlichen Werbung. Sie trafen sich in den folgenden zwei Tagen zu Getränken und Abendessen, bevor sie zur Arbeit nach Nordamerika zurückkehren musste.

Prinz Harry und Meghan Markle in den frühen Tagen ihrer Romanze.

Netflix



Zwei Wochen später traf sie sich auf einem Vertrauensvorschuss mit Harry in Botswana. Abgeschirmt von der neugierigen Presse begannen die beiden ihre Romanze im afrikanischen Busch und schliefen fünf Tage lang in einem Zelt.

Gerade angesagt Haussitter aufgepasst: Ihre Reise könnte an einem Grenzübergang enden

Stiff-Person-Syndrom: Was wir über die seltene Erkrankung von Céline Dion wissen Gerade angesagt Twitter wird wegen angeblicher Einrichtung illegaler Schlafzimmer in der Firmenzentrale untersucht

WNBA-Star Brittney Griner kehrt nach einem Gefangenenaustausch mit Russland in die USA zurück

Diese gemeinsame Zeit war kritisch, sagte Harry. „Wir mussten uns kennenlernen, bevor der Rest der Welt und die Medien sich ihm anschlossen.“

Die Geschichte geht unter der Anzeige weiter

Prinz Harry und Meghan Markle zusammen in Botswana.

Netflix



Die unerbittlichen britischen Medien folgten Markle nach Toronto

Nach nur wenigen Monaten Beziehung, bei denen Markle häufig unter dem Radar zu königlichen Anwesen in Großbritannien reiste, wurde der Presse endlich klar, dass Harry mit einer amerikanischen Schauspielerin zusammen war.

Da sie wussten, dass die Geschichte am nächsten Morgen in den Zeitungen stehen würde, hatten Harry und Markle Ende Oktober 2016 ein letztes Hurra, ein Halloween-Treffen mit ein paar Freunden, bei dem sie sich in Kostüme kleideten und die Nacht durchfeierten.

Markle sagte, sie sei enorm erleichtert gewesen, als die Nachricht zum ersten Mal bekannt wurde. Alle schienen begeistert von ihnen zu sein, sowohl in Großbritannien als auch in den USA. Die Presse war positiv und sie wurde für ihre philanthropische Arbeit gelobt.

Weiterlesen: Mann, der nach 2 Wochen in der kalifornischen Wildnis gerettet wurde, überlebte nur mit einem halben Glas Salsa

Die Geschichte geht unter der Anzeige weiter

Es dauerte jedoch nicht lange, bis sich die Druckpatina abnutzte. Markle, der nach Toronto zurückgekehrt war, um mit den Dreharbeiten zu einer weiteren Staffel von zu beginnen Anzüge, erinnerte sich an Mitglieder der britischen Medien, die in ihren Autos vor ihrem Haus schliefen. Sie behauptete auch, sie hätten Nachbarn dafür bezahlt, Livestream-Kameras zu installieren, die in ihren Hinterhof zeigen würden.

Sie sagte, sie habe sich verängstigt an die Polizei von Toronto gewandt, aber sie ignorierten ihre Bitten um Hilfe und Schutz.

„Ich würde der Polizei sagen: ‚Wenn irgendeine andere Frau in Toronto zu Ihnen sagen würde, ich habe sechs erwachsene Männer, die in ihren Autos rund um mein Haus schlafen und mir überallhin folgen, wo ich hingehe, und ich habe Angst, nicht wahr? sagen, das war Stalking?’“, Sagte sie in der Dokumentation.

Ein Standbild aus „Harry & Meghan“.

Mit freundlicher Genehmigung / Netflix



Die Polizei von Toronto sagte angeblich, sie könne ihr nicht helfen, weil „mit wem Sie ausgehen“, sagte sie.

Die Geschichte geht unter der Anzeige weiter

Ein eingehender Blick auf die rassistische Wendung der Boulevardpresse gegen Markle

Was in diesen Boulevardzeitungen zunächst als märchenhafte Geschichte einer gemischtrassigen Frau dargestellt wurde, die der königlichen Familie beitrat und das Potenzial hatte, die Modernisierung der Monarchie voranzutreiben, verwandelte sich bald in negative Geschichten darüber, dass Markle ein berechtigter Schauspieler war, der nichts weiter tat, als ihre Mitarbeiter zu schikanieren.

Harry erklärt zusammen mit Expertenstimmen in der Serie einen „ungeschriebenen Vertrag“, der zwischen den Boulevardzeitungen und der königlichen Familie besteht. Der Palast, sagten sie, hat sechs Zeitungen privilegierten Zugang gewährt, die sich berechtigt fühlen, intime Details über Mitglieder der königlichen Familie zu erfahren, da britische Steuerzahler ihr Leben finanzieren.





0:59

„Harry & Meghan“-Trailer



Harry und Markle sagten, sie hätten zunächst versucht, den Rat des Palastes zu befolgen, um über die Berichterstattung in der Presse zu schweigen, da andere Familienmitglieder sagten, es sei ein Übergangsritus. Aber das Paar sagte, sie fühlten sich gezwungen, ihre Geschichte zu erzählen, weil etwas anders an der Art und Weise war, wie Markle behandelt wurde.

Die Geschichte geht unter der Anzeige weiter

„Der Unterschied hier ist das Rennelement“, sagte Harry.

Die Serie analysiert, wie die britischen Medien – insbesondere die Boulevardzeitungen – in den gesellschaftlichen Rassismus einfließen, der teilweise durch eine Geschichte des Rassismus gestützt wird, die vom britischen Empire verursacht wurde, das Schwarze versklavte und den britischen Kolonien in der Karibik Reichtum entzog. Afrika, Indien und Asien.

Weiterlesen: Apple wurde von 2 Frauen verklagt, die behaupten, mit AirTags gestalkt worden zu sein

Der Historiker David Olusoga erklärt, dass zwar eine große Anzahl von Schwarzen und Asiaten nach dem Zweiten Weltkrieg nach Großbritannien gezogen ist und das Gesicht der Nation verändert hat, diese Veränderungen sich jedoch nicht in den Medien widerspiegeln.

Schwarze machen etwa 3,5 Prozent der britischen Bevölkerung aus, machen aber nur 0,2 Prozent der Journalisten aus, sagte Olusoga.

„Wir müssen erkennen, dass dies eine weiße Industrie ist“, sagte er. „Leute, die sich diese Schlagzeilen einfallen lassen, tun dies also in einer fast ausschließlich weißen Redaktion, und sie können entscheiden, ob etwas die Grenze zum Rassismus überschritten hat.“

Harry macht sich für Markles Streit mit ihrem Vater verantwortlich

In Episode 3 erfahren wir, dass Harry denkt, dass er derjenige ist, der für die ungelöste Kluft zwischen Markle und ihrem Vater Thomas Markle verantwortlich ist.

Die Geschichte geht unter der Anzeige weiter

In den Tagen vor ihrer Hochzeit im Jahr 2018 erfuhr die Welt, dass Thomas die Teilnahme abgelehnt hatte, obwohl er zuvor zugestimmt hatte, seine Tochter an ihrem Hochzeitstag den Gang entlang zu begleiten.

Der Fallout ereignete sich, als die Medien enthüllten, dass Thomas in den Wochen vor der Hochzeit im Mai 100.000 US-Dollar von einer britischen Boulevardzeitung im Austausch für inszenierte Fotos und gepflanzte Geschichten angenommen hatte. Als Markle ihn dazu befragte und ihn bat, die Wahrheit zu sagen, wies er die Anschuldigungen zurück, aber sie sagte, sie glaube, er habe sie angelogen.

Prinz Harry und Meghan Markle an ihrem Hochzeitstag im Jahr 2018.

Ben STANSALL – WPA-Pool/Getty Images



Ragland ging auch auf das öffentliche Drama ihres Ex-Mannes in den Dokumentationen ein.

„Ich war traurig, dass die Medien damit laufen würden. Dass er daraus Kapital schlagen würde … Als Eltern tut man das sicher nicht. Das ist keine Elternschaft“, sagte sie.

Die Geschichte geht unter der Anzeige weiter

Tage vor der Zeremonie behauptete Thomas auch, er habe einen Herzinfarkt gehabt und sei nicht in der Lage gewesen, nach Großbritannien zu fliegen, um seine Tochter bei der Hochzeit zu sehen. Markle sagte in der Dokumentation, dass sie ihrem Vater unbedingt helfen und sicherstellen wollte, dass es ihm gut geht, behauptete aber, er habe sich geweigert, ihre Nachrichten zu beantworten.

Harry sagte, er sei „unglaublich traurig“ und mache sich die Schuld dafür, dass Markle nicht mehr mit ihrem Vater spreche.

„Jetzt hat sie keinen Vater mehr. Das habe ich auf mich genommen. Denn wenn Meg nicht bei mir wäre, dann wäre ihr Dad immer noch ihr Dad“, erklärte Harry und bezog sich dabei auf den Foto-Skandal. „Es ist erstaunlich, was die Leute tun würden, wenn ihnen eine riesige Menge Geld angeboten würde. Fünfzigtausend, hunderttausend (Dollar), um Fotos zu übergeben, um eine Geschichte zu schreiben. Und Gott sei Dank sagten die meisten nein.“

— Mit einer Datei von The Associated Press