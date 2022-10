Dokumentarfilm – Empörung über Zahlungen an olympische Attentäter

Olympia ’72: Einer der überlebenden Attentäter wird vom Tatort abgeführt. (Picture Alliance / dpa / dpa)

Der Zentralrat der Juden in Deutschland teilte auf Twitter mit, dass Mörder für ihre Verbrechen nicht belohnt werden sollten. Die Dokumentation wurde für den RBB erstellt. Der ARD-Sender bestätigte am Freitag, dass einer der überlebenden Terroristen 2.000 Dollar von der deutschen Produktionsfirma erhalten habe. Der Attentäter hatte in der Dokumentation keinerlei Reue zum Ausdruck gebracht und den Angriff eher als „heroisch“ verteidigt.

