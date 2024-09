De broers Menendez (gespeeld door Cooper Koch en Nicholas Alexander Chavez) waren te zien in de Netflix-serie in één documentaire.foto: IMAGO/ZUMA Press Wire

Twee broers die andere ervaringen, betrokkenheid en geslachtsgemeenschap hebben gehad: dit is de laatste avond van de serie „Monster: The History of Lyle and Erik Menendez“ die beschikbaar is op Netflix.

De zeer schokkende true crime scenes met hun horloge zijn direct beschikbaar op het platform van de Netflix-hitlijsten. Het verhaal is geschreven: Ryan Murphy publiceerde „Dahmer – Monster: The History of Jeffrey Dahmer“ gedurende het komende jaar of zo voor een nieuwe True-Crime-Franchise, die nu wordt afgewacht.

Netflix-documentaire over Menendez-Brüder liefert neue Eindrücke

De extreme erfenis van de Menendez-serie zal tot het einde van het jaar voortduren.wat nog belangrijker is in de eer van de broer, de familiegeschiedenis, de moraal en het anschließenden-proces. Een beschrijving van Erik Menendez heeft Wirkung beledigd.

Neem de informatie in de documentatie ter harte. Wie verslag doet van de „Hollywood Reporter“ zal ook zijn broeders delen met „uitgevoerde“ audio-interviews.

Erik en Lyle Menendez leefden samen in 1996 tijdens hun leven samen. José en Kitty Menendez leefden nog lang en gelukkig.

Erik Menendez heeft kritiek geleverd op een Netflix-serie

Leslie Abramson, de vrouw van de Menendez-Brüder, die in het proces is opgegroeid, heeft de Brüder in haar Eltern uit het Angst getötet gehaald. Ze zullen samen gelukkig zijn in hun leven. José Menendez is een pedofiele Neigungen en een van de beste mensen, Kitty Menendez heeft de gedachten van Ehemannes gedachten in handen gekregen. Het brute paar zorgt ervoor dat u uw leven kunt volgen.

Deze versie van de geschichte räumt de Serie foute Raum ein. Gleichzeitig zeichnet beschouwt die broer als kalm en hebzuchtig. De Mord, zo leeg dat ze vielen, ze engageerden zich vóór iedereen, terwijl davon finanzielle Vorteile erhofften.

In de dagen na de release van de serie publiceerde Erik Menendez een verklaring op Facebook. De Version der Taten und ihrer Beweggründe, geschilderd in der Geschichte, wordt bekritiseerd als „naïef“. Zie Bruder in de serie een „Karikatur“. Als „Lügen“ bezeichnet zijn er verschillende Darstellungen.

Sinds de nieuwe documentaire met de titel „The Menendez Brothers“ is verschenen, zal de visie op de verschijning van de eervolle verschijning van de moderne wereld worden onthuld. Die lange Ankündigung, de Doku biedt „nieuwe Einblicke en een nieuw perspectief op een herfst, en die Leute nur glauben“, deutet sterft zo mindest een.

Bereits ben 7. Oktober 2024 soll die Doku op Netflix.