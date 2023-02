Een rechtszaak tegen Google Maps zou dit jaar kunnen worden aangespannen, zeiden drie mensen met kennis. Het onderzoek is aan de gang en er is nog geen beslissing genomen over het al dan niet indienen van een zaak of over wat er in een klacht moet worden opgenomen, zeiden die drie mensen.

De timing van antitrustzaken zoals deze verschuift altijd en wordt vaak vertraagd. In tegenstelling tot fusiebeoordelingen zijn andere antitrustzaken niet onderhevig aan tijdsdruk. Meldt dat de DOJ een op advertenties gerichte zaak tegen Google aan het voorbereiden was dateren uit 2020 , maar het duurde meer dan twee jaar voordat er een rechtszaak kwam. Toch is het kaartonderzoek een prioriteit voor de antitrustafdeling van het departement, en aanklagers werken snel om tot een conclusie te komen, zeiden de mensen.

Het onderzoek is in grote lijnen gericht op de controle van Google over digitale kaarten en locatiegegevens, in dit geval de precieze locatie van een groot aantal verschillende plaatsen, wat een belangrijk onderdeel is van de zoekresultaten, aldus de mensen.

Een rechtszaak tegen Google’s kaartenbedrijf zou in evenveel jaren een ongekend derde front openen in de antitrustoorlog van het ministerie van Justitie tegen het bedrijf.

De onderzoeken dateren van het Trump-departement van Justitie, toen het begin 2019 een uitgebreid antitrustonderzoek opende naar elk onderdeel van de activiteiten van het bedrijf.

De DOJ en een groep procureurs-generaal hebben Google voor het eerst aangeklaagd in oktober 2020 en beschuldigden het bedrijf van het illegaal monopoliseren van de online zoekmarkt. Die zaak wordt momenteel in september voor de rechter gebracht. Vervolgens werd Google in januari getroffen door een tweede zaak van de DOJ en een overlappende groep staten die zich op zijn online advertentieactiviteiten richtten.

Google wordt ook geconfronteerd met een advertentiegerelateerde rechtszaak van een door Texas geleide groep staten, en een rechtszaak over gedrag met betrekking tot de Google Play-winkel voor mobiele apps van een door Utah geleide groep staten. De laatste staat ook gepland voor proces in de herfst.

Een woordvoerder van DOJ weigerde commentaar te geven.

De schat aan kaartgegevens van Google wordt vaak gebruikt in zoekopdrachten, zoals ‘pizza bij mij in de buurt’. Google Maps is echter ook een belangrijk onderdeel van de onderliggende technologie die wordt gebruikt in apps zoals bezorgdiensten en carpoolbedrijven.

De DOJ onderzoekt of Google app-ontwikkelaars illegaal dwingt om zijn kaart- en zoekproducten als een bundel te gebruiken, in plaats van concurrerende opties voor verschillende services te kiezen, zeiden de mensen. Google heeft bijvoorbeeld uitgebreide gegevens over de locaties van bedrijven en andere plaatsen, en aanklagers onderzoeken hoe het bedrijf kan voorkomen dat ontwikkelaars die gegevens gebruiken met een concurrerende kaartservice.

Google heeft gezegd dat zijn beleid is ontworpen om de gebruikerservaring te verbeteren, door te zeggen dat het combineren van Google- en niet-Google-informatie fouten en veiligheidsrisico’s kan veroorzaken. Het zegt ook dat het bepaalde kaartgegevens van derden in licentie geeft en te maken heeft met beperkingen op de manier waarop die gegevens kunnen worden gedeeld.

“Ontwikkelaars kiezen uit vele opties voor Google Maps Platform omdat ze erkennen dat het nuttige informatie van hoge kwaliteit biedt”, aldus Google-woordvoerder Peter Schottenfels. “Ze zijn ook vrij om naast Google Maps Platform andere kaartservices te gebruiken – en velen doen dat ook.”

De DOJ onderzoekt ook het aanbod van Google Automotive Services voor autofabrikanten, dat Google Maps combineert met de Google Play-app store en de stemassistent van het bedrijf, zeiden de mensen. Het kan voor autofabrikanten en de bedrijven die de informatie- en entertainmentsystemen produceren moeilijk zijn om producten en diensten zoals spraakassistenten van concurrerende bedrijven te combineren als ze ook Google Maps gebruiken.

“Er is een enorme concurrentie op het gebied van verbonden auto’s, waaronder een reeks bedrijven die auto-infotainmentsystemen aanbieden”, zei Schottenfels, waaronder honderden automodellen die Apple CarPlay en Amazon Alexa ondersteunen. “Zelfs als autofabrikanten Android Automotive OS kiezen, zijn ze niet verplicht om Google Automotive Services voor hun auto’s te gebruiken.”

Reuters eerder gemeld op sommige onderdelen van het DOJ-onderzoek. De antitrustautoriteit van Duitsland is dat wel ook onderzoeken De kaartactiviteiten van Google.

Jonathan Kanter, het antitrusthoofd van de DOJ, heeft gezegd dat de grootste technologiebedrijven hun verschillende bedrijfstakken willen gebruiken om hun monopoliepositie in een kernmarkt te vergroten. | Getty-afbeeldingen

De kaartactiviteiten van Google hebben ook te maken gehad met congresonderzoek. Volgens de House Judiciary Committee’s 2020 personeelsrapport over antitrustkwesties in de technologiesector dwingt Google (ontwikkelaars) in feite om te kiezen of ze alle kaartservices van Google zullen gebruiken of geen van hen.

De overheid onderzoekt ook contractbepalingen die klanten verplichten om app-gegevens met Google te delen. Google vereist bijvoorbeeld dat apps voor het bezorgen van eten gegevens delen over zoekopdrachten en bezorgingen van klanten.

Het House-rapport gaat ook in detail in op hoe Google zijn kaartactiviteiten heeft opgebouwd door middel van overnames, waaronder de aankoop in 2013 van concurrent Waze. Die deals zouden ook aandacht kunnen krijgen in een eventuele rechtszaak.

De reclamezaak van het DOJ die in januari werd ingediend, was sterk gericht op een aantal overnames van Google in die sector en probeert grote delen van de advertentieactiviteiten van het bedrijf op te splitsen.

Jonathan Kanter, het antitrusthoofd van de DOJ – en een oude criticus van Google terwijl hij in de privépraktijk zit – heeft gezegd dat de grootste technologiebedrijven hun verschillende bedrijfsactiviteiten willen gebruiken om hun monopoliepositie in een kernmarkt, in dit geval zoeken, te vergroten. en gebruik te maken van die kernmarktmacht om dominante posities in nieuwe markten op te bouwen.

Hoewel alle drie de onderzoeken – zoeken, adverteren en kaarten – technisch afzonderlijke onderdelen zijn van het overkoepelende Google-onderzoek van de DOJ, benadrukken ze hoe de afdeling haar rol ziet bij het toezicht houden op snel veranderende technologiemarkten.