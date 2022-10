Dörte Hansens „Zur See“: Auch eine Insel ist keine Insel

Sie sind Nachkommen von Grönländern und Inselbewohnern. Ihre Häuser stehen seit Jahrhunderten, ihr Handwerk hat Generationen ernährt. Doch in Zeiten von Klimawandel, Tourismus und EU-Regularien fällt es schwer, in einer untergegangenen Welt kein kleiner Player zu werden.

Dörte Hansen sagte über ihre ersten beiden Romane „Altes Land“ und „Mittagsstunden“, dass es um „Heimat und Zugehörigkeit“ gehe. Das Gleiche gilt für ihr neustes Buch „Zur See“. Wieder einmal ist es der Bestsellerautorin gelungen, in den Weiten Norddeutschlands ein weiteres Thema zu finden.

Jens, Hanne, Ryckmer, Eske und Henrik Sander sind Nachkommen von Grönländern, echte Inselmenschen, vielleicht auf Föhr, Sylt oder Fanø, darauf legt sich Hansen nicht fest. Nur das Meer ist eindeutig die Nordsee in ihrer unvergleichlichen Schönheit sowie rauen Rücksichtslosigkeit. Von Familienidylle kann auf dieser Insel jedoch keine Rede sein.

„Alle Inseln ziehen Menschen an, die Wunden, Ausschläge auf Haut und Seele haben. Die nicht mehr richtig atmen können oder nicht mehr glauben können, die verlassen wurden oder jemanden verlassen haben. Und das Meer soll es dann richten, und der Wind soll wehen , bis es nicht mehr weh tut.“ (aus „Auf See“)

Seltsam und dysfunktional

Jens, der ehemalige Kapitän, hat sich in die Einsamkeit der Vogelbeobachtung zurückgezogen und seine Frau Hanne und das jahrhundertealte Kapitänshaus mit Fischbeinzaun den Sommergästen überlassen. An das Warten hat sich Hanne vor vielen Jahren gewöhnt, das Warten auf die Heimkehr der Männer, das Warten auf zahlende Gäste, dankbare Kinder oder die nächste Sturmflut.

Die Kinder sind längst erwachsen und führen ihr eigenes Leben. Ryckmer, der Älteste, hat ein Alkoholproblem. Er trinkt, auch um zu vergessen, wie er in einem Sturm auf See die Fassung verlor. Hanne teilt ihm das Bier zu und kratzt ihn betrunken von der Straße, aber an seinen freien Tagen lässt sie ihn trinken und schimpfen. Über Kaventsmann, Monsterwellen und die weiße Wand, von der nur er weiß, dass er überlebt, ihn aber trotzdem besiegt hat.

Eske, die Mittlere, ärgert ihre Mutter über die langen Sommer, in denen sie „ratend“ sprach, Badegäste in ihrem Kinderzimmer lebten und sie mit ihren Brüdern auf dem Dachboden schlief. Nichts kann sie versöhnen, auch wenn sie voller Nachsicht mit den Menschen ist, die sie im Altenheim pflegt und sie beim Sterben begleitet. Und Henrik, der Jüngste, lebt in seiner ganz eigenen Welt mit den Strandfunden, die in seinen Händen zu Skulpturen werden. Frauen leben nicht lange auf dieser Welt, aber das scheint ihn nicht zu stören, solange er den Strand hat und was das Meer dorthin trägt.

„Nichts Vertikales ist in dieser Landschaft dauerhaft, nicht die Kirchen, nicht die konkreten Sünden, nicht einmal die Bäume. Hier gibt es nichts Dauerhaftes. Alles hier will Horizont sein.“ (aus „Auf See“)

Gnadenlose Veränderung

Von all dem sehen die EU-Beamten nichts, die Fangquoten festlegen, von denen die Fischer nicht mehr leben können und die Touristen, die keine Badegäste mehr sind und sich für ein paar Sommerwochen als Familienmitglied fühlen können. Für diese „Kurzurlauber und Kapitänshauskäufer“ sind die Inselbewohner wie kleine Schauspieler in einer Inszenierung. Und obwohl es schwer ist, ein klareres Bild des Wandels zu finden als Ebbe und Flut, den abgenutzten Sand und die verwitterten Boote, ist Wandel etwas, das die Inseln nicht besonders mögen.

Hansen erwähnt sie beiläufig, die Hausverkäufe, die Bauprojekte, die neuen Geschäftsmodelle, die jahrhundertealte Jobs ersetzen, die Trennungen und Todesfälle. In gelegentlichen Rückblenden werden längst vergangene Zeiten lebendig, während immer mehr Zeiten vergehen.

„Die Gesetze der Verletzten gelten wohl auf allen Inseln: Sei niemals freundlich zu Touristen. Lächle nicht. Plaudere nicht mit ihnen. Beantworte ihre Fragen höchstens einsilbig. Denn du musst nicht die Hand küssen, die füttert Sie.“ (aus „Auf See“)

Sieben Stunden bis zum Ende der Welt

Nina Hoss war die erste Wahl des Autors, um das Hörbuch zu sprechen. Hannelore Höger hatte die vorherigen Titel gelesen. Und obwohl Hoss nichts Norddeutsches in der Aussprache hat, nicht einmal einen Hauch Plattdeutsch in ihren Sätzen, kein besonders langes E, kein gerolltes R, schafft sie es, Hansens Sätze norddeutsch klingen zu lassen. In ihren Sätzen scheint eine Kälte zu liegen, ein Klirren, als würden Eisschollen aufeinanderprallen. Lakonisch, ohne besondere Aufregung, reiht Hoss Satz für Satz bis zum unerwartet dramatischen Ende der sieben Stunden oder 250 Seiten aneinander.

Hansen schreibt mit Präzision bis in die Seelenecken ihrer Nebenfiguren. Und trotzdem, oder gerade deshalb, könnte ihr Buch so sein wie die Touristen, die die alten Kapitänshäuser fotografieren und Fischerhemden und Kandiszucker in ihre Leinentaschen stopfen: Sie kaufen das Buch in der Inselbuchhandlung, lesen es im Nebel Tag, lassen es hinterher in ihrer Ferienwohnung zurück und stellen sich dann vor, sie hätten einen absolut authentischen Blick auf die Insel. Es ist nicht ihr Zuhause und dort gehören sie nicht hin.