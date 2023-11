Doelwit geroosterd voor Black Friday-signalisatie voor exact dezelfde prijzen

Er is momenteel een virale trend in de app, namelijk Gen Z’ers die naar hun plaatselijke bullseye-centrum gaan en door de Black Friday-uitverkopen waden die gisteren plaatsvonden. Maar op basis van wat ze vastleggen… lijken ze te suggereren dat slimme marketing op komst is.

Bekijk de video en je zult zien wat we bedoelen… in ten minste drie gevallen verwijderen mensen de borden met ‚Black Friday Deals‘ (waar één prijs op staat) en onthullen ze het prijskaartje dat op de achtergrond verborgen is . In de voorbeelden die je hier ziet, zijn ze hetzelfde.