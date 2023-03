Tottenham’s record ondertekening Richarlison is bestempeld als een ‘flop’, aangezien hij doelpuntloos blijft in de Premier League.

Spurs kreeg een vernietigende nederlaag toegebracht door Wolves, die met 1-0 won in de Premier League dankzij een late winnaar van Adama Traore.

Getty Richarlison zat weer op de bank

De laatste keer dat ze out waren, werden ze uitgeschakeld in de FA Cup door Championship-kant Sheffield United, en de club lijkt terug in het slop te zitten met hun plek in de top vier bedreigd.

Heung-min Son keerde terug naar de line-up nadat hij een aantal wedstrijden op de bank had gezeten, waarbij Richarlson plaats maakte voor hem.

Dat was echter nog niet het ergste voor de £60million recordondertekening van Everton, die op zijn beurt moest wachten voordat hij mocht invallen.

Collega-Brazilianen Lucas Moura en Emerson Royal werden gezien als betere opties om te proberen iets uit de wedstrijd te halen, met Richarlison de derde invaller van de wedstrijd, die in de 85e minuut binnenkwam.

De 25-jarige speler speelde dit seizoen in 17 van de 26 mogelijke competitiewedstrijden en gaf twee assists, maar hij heeft nog geen doelpunt gescoord.

Gabby Agbonlahor, voormalig Aston Villa-spits en talkSPORT-presentator, besprak zijn gebrek aan productie en vroeg zich af of Spurs de bank voor de Braziliaan zou breken.

Getty Richarlison kon niets doen aan de nederlaag in zijn late cameo

“Ik kijk naar Lucas Moura die vóór Richarlison wordt ingezet, wat zegt dat over hoeveel van een flop hij is?” hij zei.

“Als hij op het WK met deze supersterren speelt, danst hij als een kip in het rond als hij scoort tegen Korea.

Getty Richarlison wordt nog steeds loops voor zijn duivendans op het WK

“Hij heeft dit seizoen nog geen Premier League-goal gescoord en hij heeft 60 miljoen pond gekost! £ 60 miljoen!

“Je had Emerson Royal en Lucas Moura vandaag voor hem invallen en na 83 minuten moeten ze bij zichzelf denken: ‘Oké dan, haal hem op’.”