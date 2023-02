Het gebrek aan kennis heeft gevolgen voor patiënten. Volgens de CDC is een dodelijke overdosis van marihuana hoogst onwaarschijnlijk, hoewel er mensen zijn overleden door iets gevaarlijks te doen terwijl ze onder invloed waren van cannabis. Maar patiënten hebben negatieve reacties gehad na het proberen van cannabis om symptomen te behandelen van een ziekte waarvan ze anekdotisch hoorden dat het zou kunnen helpen.

Anne Hassel geloofde aanvankelijk in de genezende eigenschappen van marihuana. Ze drong aan op legalisatie in haar thuisstaat Massachusetts en zat zelfs in de gevangenis wegens aan marihuana gerelateerde aanklachten. Nadat wiet in 2014 werd gelegaliseerd voor medisch gebruik, nam Hassel – nu 55 – haar baan als fysiotherapeut op en ging werken in een apotheek.

Ze gebruikte marihuana omdat ze “dacht dat het hielp … fysiek en mentaal”, maar stopte nadat ze de diagnose zware metaalvergiftiging had gekregen en zelfmoordgedachten had ontwikkeld. Ze wijt beide aan slecht geteste, krachtige concentraten die na legalisatie meer beschikbaar kwamen.

“Dat is wat me opbrandt; dat de meest gevoelige mensen, die mogelijk longproblemen en andere problemen hebben, deze stof gebruiken, ‘zei Hassel.

Arnsten zegt dat ze screent op familie- of persoonlijke geschiedenissen van psychische problemen of hartaandoeningen voordat ze cannabis aanbeveelt – en raadt patiënten aan niet te kiezen voor roken of vapen als consumptiemethode. Andere artsen geven echter gewoon een aanbeveling zonder een lange discussie – en veel patiënten proberen medicinale marihuana zonder ooit een arts als Arnsten te raadplegen.

Sommige staten, steden en zelfs ziekenhuizen hebben creatieve manieren bedacht om de leemten op te vullen die zijn ontstaan ​​door het gebrek aan regelgeving of een formele verbinding met het medische systeem. Een wetsvoorstel in New York zou vereisen dat staatsverzekeringsinstanties medische cannabiskosten voor patiënten dekken. Patiënten en een medisch marihuanabedrijf in New Mexico hebben ondertussen een class action-rechtszaak aangespannen tegen enkele van de grootste zorgverzekeraars van de staat met de bedoeling hen te dwingen medische marihuana te dekken.

Universiteiten zijn begonnen met trainingsprogramma’s voor de medicinale cannabisindustrie, zoals het afstudeerprogramma in Medical Cannabis Science and Therapeutics dat nu beschikbaar is aan de apotheekschool van de University of Maryland. Het programma is bedoeld om ervoor te zorgen dat mensen die werkzaam zijn in de cannabisindustrie, waaronder apothekersassistenten die van achter de toonbank aanbevelingen doen, weten hoe ze wetenschappelijk onderzoek moeten lezen en contextualiseren en hoe ze nieuwe consumenten op een gezonde manier kunnen begeleiden. Andere staten, zoals Utah en Pennsylvania, vereisen dat een apotheker aanwezig is in een apotheek. Maar de meeste staten hebben nog steeds geen enkele vorm van geloofsbrieven of training nodig voor medische apotheekmedewerkers.

“De staten zijn als een lappendeken van regelgeving, en eerlijk gezegd doen ze echt waardeloos werk”, zei Hassel. “Je hebt scheuren en mensen profiteren en (anderen) worden geschaad.”

Patiënten die hun medische marihuanakaart via het Montefiore Health System in de Bronx krijgen, betalen ondertussen niet voor het bezoek – wat hen ongeveer $ 200 bespaart.

“De manier waarop we het doen is veiliger. We hebben toegang tot het volledige medische dossier van de persoon, we krijgen resultaten, we praten met een psychiater of andere behandelaars, ‘zei Arnsten.

Ook deze oplossing is echter slechts triage. Van de duizenden mensen die Montefiore heeft gecertificeerd voor medicinaal cannabisgebruik, koopt slechts een kwart meer dan eens medicinale cannabis.

“De meeste mensen zeiden: ‘Ik kan het niet betalen’,” zei Arnsten. “We hebben die (kosten)barrière weggenomen, maar we hebben die barrière van hoeveel de producten bij apotheken kosten niet kunnen veranderen.”

De meeste maandagen, Amie Carter bezoekt een kleine bar in Flint met een gigantische rode chilipeper boven de deur. Ze ontmoet vrienden om bier te drinken en pool te spelen.

“Mijn therapie (is) biljarten en darten,” legde Amie uit, terwijl ze haar ontsnapping aan de dagelijkse stress van een fulltime verzorger beschreef. “Ik luister naar harde muziek. Ik hoef nergens aan te denken. En het enige waar ik me op moet concentreren, is dat schot maken.

Tussen de shots door praat ze met vrienden – een poolstok in de ene hand en een Budweiser in de andere. Chilly’s bar is een ander verlengstuk van de medische marihuanawereld die Amie heeft opgebouwd rond zichzelf en andere patiënten in Michigan. De barman, niemand minder dan mede-medische marihuana-verzorger, moeder Ashley Morolla, loopt naar hem toe om te zien of iemand nog een rondje nodig heeft.

Elke ouder of grootouder die Amie kent, heeft een andere expertise: cannabis voor pijnbestrijding, of het verminderen van aanvallen, of het behandelen van autisme. Als je deel uitmaakt van deze gemeenschap, vind je waarschijnlijk iemand die honderden uren onderzoek heeft gedaan naar het gebruik van cannabis voor een specifieke aandoening, en uitgebreid advies heeft over hoe je verschillende soorten, doseringen en producten kunt uitproberen totdat je vindt het juiste product.

Een speld ontworpen om bewustzijn te creëren voor het gebruik van cannabis om sommige symptomen van autisme te behandelen, die in 2018 werd toegevoegd aan de lijst van kwalificerende medische marihuana-aandoeningen onder de staatswet van Michigan. | Natalie Fertig/POLITICO

Amie heeft pamfletten die ze achterlaat bij de dokterspraktijk, waarin ze adviesdiensten aanbiedt om patiënten te helpen de juiste marihuanaproducten te krijgen. Ze heeft andere ouders geleerd hoe ze thuis cannabisoliecapsules kunnen maken en hoe ze cannabis in vloeibare vorm kunnen toedienen aan kinderen die geen pillen kunnen slikken.

Amie en haar gemeenschap hebben hun eigen oplossing bedacht voor de Zwitserse medische marihuanawetten van het land, en maken zich zorgen dat een grote federale herziening van de medische staatsprogramma’s dat in gevaar zou kunnen brengen.

“Laat het patiëntenzorgsysteem met rust. We kunnen onze clubs krijgen en we kunnen de mensen echt helpen die het echt nodig hebben’, betoogde ze.

Het netwerk dat Amie heeft gecreëerd, heeft echter één grote vangst: het staat volledig los van het traditionele medische systeem, waarmee de meerderheid van de Amerikanen zich nog steeds bezighoudt – en geen enkel pamflet, Facebook-groepen of lokale evenementen zal elke potentiële patiënt of patiënt vinden. ouder en zorg ervoor dat ze allemaal nauwkeurige medische informatie en begeleiding krijgen.

“Ik neem het niemand kwalijk dat hij niet in deze arena wil komen die in de traditionele geneeskunde zit, want er is zoveel dat onzeker aanvoelt,” zei Arnsten. “Aan de andere kant heb ik wel het gevoel dat onze patiënten – vooral patiënten met chronische pijn – deze producten gebruiken of willen overwegen om deze producten te gaan gebruiken. … En die vragen moeten wij voor hen kunnen beantwoorden.”

