Meer dan 33.000 mensen zijn omgekomen in Turkije en Syrië sinds maandag een verwoestende aardbeving met een kracht van 7,8 op de schaal van Richter. Tienduizenden raakten gewond en dakloos.

Uit de laatste cijfers blijkt dat er in beide landen 33.181 doden zijn gevallen.

Het dodental in Turkije is gestegen tot 29.605, zei het Turkse noodcoördinatiecentrum SAKOM zondag.

In Syrië staat het totale aantal doden op 3.576, waaronder 2.168 in door rebellen bezette gebieden in het noordwesten, volgens de burgerbeschermingsgroep “Witte Helmen”, en 1.408 doden in door de regering gecontroleerde delen van Syrië, volgens Syrische staatsmedia daarbij verwijzend naar het ministerie van Volksgezondheid op zaterdag.

De Witte Helmen, die vrijdag het einde van hun zoek- en reddingsoperaties aankondigden, vertelden zaterdag aan CNN dat het totale aantal doden naar verwachting veel hoger zou oplopen.