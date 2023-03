Een sterke aardbeving heeft zaterdag de regio rond de op een na grootste stad van Ecuador geschokt, waarbij ten minste vier mensen om het leven kwamen, huizen en gebouwen werden beschadigd en paniekerige bewoners de straat op gingen.

De US Geological Survey meldde een aardbeving met een kracht van 6,8 in de Guayas-kustregio van het land. Het was gecentreerd ongeveer 80 kilometer ten zuiden van Guayaquil, dat een grootstedelijk gebied van meer dan 3 miljoen mensen verankert.

President Guillermo Lasso twitterde een bericht waarin hij de bewoners opriep kalm te blijven.

De noodhulporganisatie van het Zuid-Amerikaanse land, het Risk Management Secretariat, meldde dat een persoon is overleden in de Andes-gemeenschap van Cuenca. Het slachtoffer was een passagier in een voertuig dat bekneld zat onder het puin van een huis. Drie andere mensen stierven in de kuststaat El Oro, meldde het bureau.

In Guayaquil, ongeveer 270 kilometer ten zuidwesten van de hoofdstad Quito, meldden de autoriteiten scheuren in gebouwen en huizen, evenals enkele ingestorte muren. De autoriteiten hebben de sluiting van drie tunnels voor voertuigen bevolen.

Op video’s die op sociale media worden gedeeld, is te zien hoe mensen zich verzamelen in de straten van Guayaquil en nabijgelegen gemeenschappen. Mensen meldden dat er voorwerpen in hun huizen waren gevallen.

Een online geplaatste video toonde drie ankers van een showpijl vanaf hun studiobureau terwijl de set schudde. Ze probeerden het aanvankelijk van zich af te schudden als een kleine aardbeving, maar vluchtten al snel weg van de camera. Een anker gaf aan dat de show een reclameblok zou hebben, terwijl een ander herhaalde: “Mijn God, mijn God.”

In de stad Machala is een pier gezonken. De aardbeving werd ook gevoeld in het noorden van Peru.