Hamas heeft het incident beschreven als een “heroïsche operatie”, maar heeft de verantwoordelijkheid niet opgeëist

Twee mensen, onder wie een zesjarige jongen, werden gedood en verscheidene anderen raakten gewond toen een auto vrijdag inreed op een groep die bij een bushalte net buiten Jeruzalem stond. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft het incident veroordeeld als een terroristische aanslag.

Minstens vijf anderen raakten gewond bij de auto-aanrijding, die plaatsvond in een joodse nederzetting nabij de wijk Ramot in Oost-Jeruzalem. De slachtoffers zaten op het moment van het incident op een bus te wachten, van één persoon zou de toestand kritiek zijn. De politie meldt dat de bestuurder ter plekke is doodgeschoten door agenten.

“Iedereen lag buiten, heen en weer geslingerd, in zeer slechte toestand”, vertelde vrijwillige dokter Ariel Ben-David aan Army Radio. “Tot onze spijt heeft één kind het niet overleefd.”

Grafische beelden gedeeld op sociale media toonde de nasleep van het incident, met meerdere gewonden zichtbaar. Er werd gemeld dat een gewapende burger op het voertuig had geschoten voordat de politie het inschakelde.









De Israëlische premier Netanyahu bestempelde het incident als een terroristische aanslag en beval de veiligheid in de regio te versterken, en verzocht ook om vernietiging van het huis van de vermoedelijke terrorist, in overeenstemming met het regeringsbeleid.

“Ik voerde een veiligheidsbeoordeling uit en beval een versterking van de strijdkrachten om arrestaties uit te voeren en onmiddellijk te handelen om het huis van de terrorist te verzegelen en te slopen‘, zei Netanyahu.

Een woordvoerder van Hamas, de Palestijnse nationalistische organisatie die Gaza controleert, noemde de aanval een “heldhaftige operatie‘, maar stopte met het opeisen van de verantwoordelijkheid.

Het incident komt te midden van toenemende spanningen in de regio. Eind januari werden zeven mensen doodgeschoten door een Palestijnse schutter buiten een synagoge in Jeruzalem. Dat gebeurde slechts enkele dagen nadat negen Palestijnen werden gedood na een operatie van de Israëlische speciale troepen in de stad Jenin in het noorden van de Westelijke Jordaanoever.