DNC stimmt dafür, den primären Kalender des Präsidenten aufzurütteln

Iowa, das seine Caucuses erstmals seit 1972 abgehalten hat, wird aus dem frühen Nominierungsprozess insgesamt herausfallen.

„Wir sind überfällig, diesen primären Kalender zu ändern“, sagte die Michigan-Abgeordnete Debbie Dingell, die seit fast zwei Jahrzehnten die Bemühungen ihres Staates leitet, dem frühen Fenster beizutreten. “Kein Staat sollte eine Sperre haben, um zuerst zu gehen.”

Die DNC hat Anfang dieses Jahres den Kalender für die Nominierung des Präsidenten wiedereröffnet, unter dem Druck von innerhalb und außerhalb der Partei, die Wähler zu diversifizieren, die früh am Prozess teilnehmen können. Im Dezember empfahl Biden seine bevorzugte Liste und nickte Staaten wie South Carolina und Georgia besonders zu, die ihm bei seiner Präsidentschaftskandidatur für 2020 Auftrieb verliehen. Es eliminiert auch fast jeden Weg für eine potenzielle demokratische Hauptherausforderung vor 2024, indem Staaten erhoben werden, die die Unterstützungsbasis des Präsidenten darstellen.

Die Abstimmung folgt auf einen seltenen gemeinsamen Auftritt von Biden und Vizepräsidentin Kamala Harris in aufeinanderfolgenden Reden am Freitagabend, in denen das wahrscheinliche Ticket für 2024 als die beiden straßenerprobten Einzeiler der Kampagne und die Themen des Angriffs gegen die GOP vorgestellt werden.

Aber es gibt noch logistische Herausforderungen, denen sich die Demokraten stellen müssen, bevor sie die neue Aufstellung umsetzen, insbesondere in New Hampshire und Georgia, wo von Republikanern kontrollierte Gesetzgeber und Gouverneure einer Änderung der primären Daten im Wege stehen.

Der Widerstand außerhalb von New Hampshire ist besonders heftig, wo gewählte Beamte und Parteiführer darauf bestehen, dass sie den neuen Kalender des DNC nicht einhalten können, weil er direkt mit dem Gesetz des Bundesstaates kollidiert, das sie verpflichtet, die erste Präsidentschaftsvorwahl eine Woche vor jedem anderen Bundesstaat auszurichten. Sie haben sich geschworen, ihren Wettbewerb zuerst abzuhalten, unabhängig von der Entscheidung des DNC.

Am Samstagmorgen richteten die Demokraten aus New Hampshire und Iowa einen letzten Appell an die DNC-Mitglieder und forderten sie auf, den Vorschlag zu überdenken. Aber es änderte nichts an der Abstimmung.

„Hier geht es nicht um die Geschichte oder den Staatsstolz von New Hampshire. Hier geht es um ein staatliches Gesetz, das wir nicht einseitig ändern können“, sagte Joanne Dowdell, die New Hampshire im Rules and Bylaws Committee vertritt.

Sie sprach auch die Möglichkeit an, dass, wenn Biden in New Hampshire keine potenzielle Sanktion gegen den Staat einreicht, „dies eine Öffnung für einen aufständischen Kandidaten bieten könnte“, der „möglicherweise die ersten Präsidentschaftsvorwahlen von 2024 gewinnen könnte, etwas, das niemand hat in diesem Raum sehen will.“

Aber einige DNC-Mitglieder drängten New Hampshire zurück, darunter Leah Daughtry, ein Mitglied des Rules and Bylaws Committee, das sagte, sie habe „viel über ein staatliches Gesetz gehört“, das „einigen Menschen irgendwie ein göttliches Recht auf Privilegien verleiht“, aber „nichts davon ist wichtiger als das, was die Partei in ihrem Prozess will.“

Obwohl die DNC-Mitglieder den Kalender am Samstag genehmigt haben, bleiben noch einige offene Fragen offen. POLITICO legt dar, was dem demokratischen Präsidentschaftskalender noch bevorsteht:

Sanktionen verzögert

Obwohl die Demokraten den neuen Kalender am Samstag genehmigt haben, gibt es keine Garantie, dass er im Jahr 2024 Bestand haben wird. New Hampshire und Georgia haben ihre primären Daten noch nicht verschoben. Anfang dieses Monats gewährte das Rules and Bylaws Committee den Paarverlängerungen bis zum 3. Juni, was auch jede Diskussion über Sanktionen gegen die Staaten ausgelöst hat, die sich nicht an den Sommer halten.

Jedes Bundesland steht vor unterschiedlichen Herausforderungen. Die Demokraten aus New Hampshire haben geschworen, ihre erste Vorwahl in der Nation abzuhalten, und argumentiert, dass sie „bereit sind“, den Konsequenzen zu widerstehen, „solange die Strafen keine Auswirkungen auf unsere Kandidaten haben“, sagte New Hampshire Der Vorsitzende der Demokratischen Partei, Ray Buckley, bei einer Pressekonferenz am Freitagnachmittag.

Aber es ist nicht klar, wie streng die Sanktionen sein könnten, die die DNC gegen New Hampshire verhängen könnte. Letztes Jahr stimmte das Rules and Bylaws Committee dafür, seine Strafmacht gegenüber Staaten zu stärken, die die Linie überspringen. Diese Staaten werden nicht nur automatisch die Hälfte ihrer Delegierten verlieren, der DNC hat den nationalen Parteivorsitzenden auch weitgehend ermächtigt, alle anderen „geeigneten Schritte“ zu unternehmen, um das frühe Fenster durchzusetzen.

Georgia hingegen steht vor einem noch steileren Aufstieg. Der georgische Außenminister Brad Raffensperger, ein Republikaner, legt das Vorwahldatum des Staates fest, und sein Büro hat bereits ausgeschlossen, die Vorwahlen der Demokraten und der Republikaner in zwei verschiedene Daten aufzuteilen. Das Büro sagte auch, es würde keine Vorwahlen ansetzen, die die Delegierten für beide Parteien gefährden.

Alle Änderungen müssten auch „für beide politischen Parteien gerecht sein“, sagte der stellvertretende Außenminister Jordan Fuchs im vergangenen Monat.

Der republikanische Gouverneur Brian Kemp gab letzten Monat ebenfalls bekannt, dass er keine Änderungen unterstützen werde.

Sollte Georgia seinen ersten Termin nicht verschieben, würde es aus dem frühen Fenster fallen und die Zahl der frühen Staaten von fünf auf vier schrumpfen.

Wie werden die Republikaner reagieren?

Die Neuordnung des Hauptkalenders der DNC trennt die Demokraten von den Republikanern, die seit 2008 nahezu identische Aufstellungen haben. Das Republikanische Nationalkomitee, das 2024 einen offenen Präsidentschaftswahlkampf veranstaltet, stimmte letztes Jahr dafür, seine derzeitige Frühstaatsliste von Iowa, New, zu bestätigen Hampshire, South Carolina und Nevada. Sie könnten auch Sanktionen gegen Staaten verhängen, die sich dafür entscheiden, die Linie zu überspringen.

„Der RNC hat seine Regeln vor über einem Jahr einstimmig verabschiedet und den traditionellen Nominierungsprozess gefestigt, den das amerikanische Volk kennt und versteht“, sagte RNC-Vorsitzende Ronna McDaniel in einer Erklärung, die kurz nach der Abstimmung des DNC veröffentlicht wurde. „Die DNC hat beschlossen, einen Präzedenzfall aus einem halben Jahrhundert zu brechen und Chaos zu verursachen, indem sie ihren primären Prozess ändert und letztendlich Millionen von Amerikanern in Iowa und New Hampshire im Stich lässt.“

Für die Republikaner aus Michigan könnte dies besonders problematisch sein, da sie nun mit einer von den Demokraten kontrollierten staatlichen Legislative und dem Herrenhaus des Gouverneurs konfrontiert sind. Letzte Woche verabschiedete der Gesetzgeber von Michigan ein Gesetz zur Änderung des ersten Datums des Staates, das voraussichtlich von der demokratischen Gouverneurin Gretchen Whitmer unterzeichnet wird.

Ein Berater der RNC-Partei stellte fest, dass die Staaten bis zum 1. Oktober Zeit haben, die RNC darüber zu informieren, wie sie ihre Delegierten zuweisen wollen, und „wenn Michigans primäres Datum gegen unsere Regeln verstößt, kann der Vertragsstaat wählen, ob er seinen eigenen Prozess an einem konformen Datum abhalten möchte oder akzeptieren Sie die Delegiertenstrafe“, fuhr der Adjutant fort.

2026 wieder so

Die Demokraten werden den frühen Nominierungskalender vor 2028 erneut überprüfen und das Bewerbungsverfahren für Staaten erneut öffnen, um Teil des frühen Fensters zu sein. Aber es könnte eine größere Herausforderung für die Demokraten darstellen, die voraussichtlich 2028 vor einer offenen Präsidentschaftsvorwahl stehen werden, was es der Partei möglicherweise erschweren könnte, Sanktionen gegen Staaten oder Kandidaten zu verhängen, die versuchen, den genehmigten Kalender zu verlassen.

Es ist noch nicht klar, wie der Kalender 2024 einen Präzedenzfall für 2028 schaffen könnte, aber „diese drei Staaten werden Erfahrung haben“, sagte Daughtry und bezog sich dabei auf South Carolina, Nevada und Michigan, die drei Staaten, die am ehesten im frühen Fenster in erscheinen werden 2024.

„In dem Maße, in dem die Erfahrung mit der Leitung einer frühen Grundschule von Vorteil ist, ist das ein Plus“, sagte Daughtry.

Der Ansatz von New Hampshire im Jahr 2024 könnte sich auch auf seine Fähigkeit auswirken, den Zugang zum frühen Fenster im Jahr 2028 wiederzuerlangen, stellten mehrere DNC-Mitglieder privat fest.

Aber Buckley sagte, dass „es ein offenes Präsidentschaftsrennen sein wird“, das die Dynamik und die Anreize für Kandidaten verändern wird, in New Hampshire zu kandidieren, und „wir werden dieses Gespräch 2026 und 2027 führen“.