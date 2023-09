Djokovic scoorde 13. US-Open-Halvefinale

Topfavoriet Novak Djokovic start vóór 13. Mal bij de US Open in de halve finale. Der 36 jaar geleden dat de Amerikaanse Taylor Fritz aan de slag ging en in 2:35 deutsch werd met 6:1, 6:4, 6:4.

Djokovic is verslagen in New York nur noch zwei belegering van zijn 24e. Triumph met een Grand-Slam-Turnier-evenement. De Halbfinale komt met de belegering van de partij van Frances Tiafoe en Ben Shelton en zegt dat er een Amerikaan is die dat doet.

Voor Fritz is de oorlog in acht duels met de Servische Tennis-Superstar in acht Niederlage. Voordat de Viertelfinale een jaar lang een nieuw Amerikaans profvoetballer in de Turnierverlauf was, bleef de Satz abgeben en nu een enkele keer verloren. Pas na Satz kocht Djokovic drie Breaks tegen de Favoriten der Fans. Ik ben tijdens de wereldreis door de wereldranglijst gegrepen, terwijl de Turnier de toppositie overneemt, zwart mehrfach, setzte sich am Ende aber souverän durch.

Met 47. Halve finale tijdens een Grand-Slam-Turnier die Djokovic zag toen hij de prijs won en niet meer kon liegen tegen de Schweizer Roger Federer. Er is de laatste halve finalist van de US Open met Jimmy Connors (39) in 32 jaar.